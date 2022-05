LDA e Lulù Selassiè reagiscono al gossip: ecco la richiesta dei fan

Dopo l’eliminazione di LDA dal serale di Amici 21, il cantante ha confermato l’uscita del suo primo lavoro discografico cercando pure la protagonista femminile per il video di “Bandana”, il suo singolo. I fan di Lulù Selassiè, quindi, hanno fatto incessantemente il suo nome.

Durante uno space su Twitter, Lulù è stata aggiornata dai fan che le hanno comunicato pure la reazione di LDA dopo aver letto la loro richiesta:

LDA era in uno spazio ed ho incominciato a spammare ‘vogliamo Lulù nel video di Bandana’ e lui lo ha letto ad alta voce!. Gli avevo scritto ‘siamo 2000 fatine e vogliamo Lulù nel video di Bandana’ lui lo ha letto e si è messo a ridere ma non ha capito che siamo seri, sono usciti un sacco di articoli. Andremo assolutamente avanti…

Lulù si è mostrata entusiasta per l’iniziativa:

Adoro la musica napoletana, le so tutte… adoro. Io voglio fare la cantante ed è molto fig* come cosa quindi continuate, andate avanti!

Caro Lda,

io confido in te,

nel video di bandana,

la nostra Queen solo per te.

Non puoi proprio rinunciar

se la diretta Instagram vuoi far

noi fatine ti amiamo

e fino alla fine ci crediamo!🧚🏼‍♀️✨💜 @LDAilvero #fairylu #luluxbandana #nevergiveup pic.twitter.com/ApQNrGhqwK

