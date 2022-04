LDA è stato eliminato (a sorpresa) da Amici 21 nel corso della sesta puntata del serale andata in onda ieri sera. Maria De Filippi, dopo la comunicazione ufficiale, ha svelato pure un retroscena su Gigi D’Alessio.

Mi ringrazi perché ti ho fatto diventare Luca? Forse lo sei sempre stato. Volevo dirti una cosa, tuo padre non mi ha mai fatto una chiamata nonostante abbia il mio numero per dirmi di aiutarti. Mai. Non mi ha neanche fatto gli auguri di Natale. No, questa non è una maleducazione però… è stata una sua scelta.

Maria De Filippi ha aggiunto che quando LDA è arrivato ai casting, lei ha immediatamente fatto presente di chi fosse figlio: “Volevo che questa cosa fosse trasparente”.

Secondo la conduttrice di Amici 21, infatti, essere il figlio di Gigi D’Alessio può essere sia un privilegio ma anche un fardello per la carriera: “L’importante era imparare a conviverci”, ha concluso.

La prima cosa che mi ricordo sono i casting, tutte le lezioni che ho fatto, l’ansia delle puntate del pomeridiano. Ho tanti ricordi indimenticabili e tutti belli. Amici mi ha dato la possibilità di essere Luca. Già lo ero fuori però non per tutti e penso che mi abbia dato questa possibilità enorme di far conoscere Luca a tantissime persone. Mi ha dato ali amici, persone splendide, mi ha fatto diventare molto più grande, molto più maturo. Mi ha dato il senso del lavoro, mi ha migliorato come persona e come artista tantissimo…

C’è stato un punto che mi sono spento. Non pensate mai a quello che c’è fuori altrimenti vi fate mangiare dai ricordi e dai sensi di colpa di cose che non avete potuto fare prima. Nonostante tutto sono contento di quello che ho fatto. Ho scritto tante cose. Penso di aver lasciato qualcosina. Adesso ho bisogno di vedere la mia città, sentire la gente che parla napoletano. Quando stai troppo lontano – a me non era mai capitato – senti una mancanza incredibile. Voglio rivedere tutti i miei amici e i miei familiari. Mi prendo 4-5 giorni di stop e poi si torna a lavorare.

Seguite sempre i vostri sogni, non vi fate fermare mai da nessuno e sognate in grande. Questa cosa la diceva Emma un sacco di tempo fa qui ad Amici. Volate proprio col cervello perché è gratis. Fidatevi.