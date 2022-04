E’ stato il cantante Luca D’Alessio, in arte LDA, l’eliminato del sesto Serale di Amici 21, uscito al ballottaggio contro il ballerino Nunzio. Come di consueto, è stata Maria De Filippi a comunicare ai due concorrenti chi avrebbe dovuto lasciare definitivamente la Scuola. Dopo l’eliminazione, LDA ha rilasciato le sue prime dichiarazioni a caldo.

La prima cosa che mi ricordo sono i casting, tutte le lezioni che ho fatto, l’ansia delle puntate del pomeridiano. Ho tanti ricordi indimenticabili e tutti belli. Amici mi ha dato la possibilità di essere Luca. Già lo ero fuori però non per tutti e penso che mi abbia dato questa possibilità enorme di far conoscere Luca a tantissime persone. Mi ha dato ali amici, persone splendide, mi ha fatto diventare molto più grande, molto più maturo. Mi ha dato il senso del lavoro, mi ha migliorato come persona e come artista tantissimo…