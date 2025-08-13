LDA sbotta contro un suo collega: “Invidioso, parla male di me”

Il cantante LDA sbotta contro un suo collega: “Invidioso!”, cos’è emerso.

LDA, gli scontri del passato: contro Luigi Strangis

Lo scorso aprile LDA e Luigi Strangis, entrambi ex concorrenti di Amici, hanno avuto un acceso scambio di battute su TikTok. Il loro botta e risposta è diventato virale:

Dato che ne parlano tutti beh…

In primis commento evitabile della tipa anche perché non segue Luigi. Secondo, imbarazzante Lda perché è stato un suo collega ed è giovane come lui. Parla di critiche e poi risponde così.

Spotify?

Ha debuttato con 9k (nuovo pezzo)

(Continuo⬇️) pic.twitter.com/SEGvMKIAcC — Claudia (@claudiapani00) April 16, 2025

Ora, però, emergono nuove tensioni: LDA ha raccontato di essere stato vittima di commenti negativi fatti alle sue spalle da un altro collega. Ospite nel podcast di Simona Capone, Il Mondo Che Vorrei, LDA ha confidato di aver definitivamente interrotto ogni rapporto con un artista invidioso, autore di cattiverie nei suoi confronti durante la partecipazione a Sanremo:

“Brutte esperienze con amici, mi stai guardando, ti mando un saluto”

“Se ho avuto brutte esperienze con amici che si sono voluti approfittare del mio successo? Gli amici che c’erano prima ci sono ancora oggi e con loro non è cambiato nulla tra quelli che sono arrivati dopo, alcuni me li sono tenuti e altre si sono approfittati di me, parlo anche di alcuni colleghi. Sì purtroppo è capitato, gente che parlava male. Tu sai bene a chi mi sto riferendo e sicuramente stai guardando anche questa intervista, ti mando anche un saluto.”

“Parlava male di me, come l’ho scoperto”

“Come ho scoperto che parlava male? Fonti dirette, tre persone mi hanno raccontato la stessa storia. Appena sono entrato a Sanremo c’era questo collega un po’ invidioso, sai iniziava a parlare male eccetera. Però l’importante è allontanarlo, fare finta di niente, senza neanche litigare.”

“Invidioso, mi scriverà sicuramente dopo questa intervista”

“Pensa che è la prima volta che lo sto dicendo quindi magari ascolta questa intervista, se ne rende conto e mi scriverà sicuramente. Se non ritengo opportuno il confronto o il litigio? Secondo te devo litigare perché uno è invidioso di me? Ma no, lo lascio nella sua invidia. Non ho tempo da perdere dietro a questa persona. perché mi devo stressare per litigare? Non c’è bisogno, poi io sono super tranquillo, non litigo mai con nessuno, sto sempre per i fatti miei e non parlo mai male di altri colleghi, mi faccio la mia vita e voglio stare tranquillo e sereno. Tanto questa persona sa bene che sto parlando di lui e va benissimo così”.

Resta il mistero su chi possa essere questo collega invidioso. Per ora, LDA preferisce non nominarlo, ma il messaggio sembra chiaro: preferisce stare sereno piuttosto che alimentare inutili contese.

Qui l’intervista completa: