Tra i concorrenti più amati dell’edizione di Amici 21, spicca LDA, al secolo Luca D’Alessio. Il giovane cantante è un figlio d’arte ma il ragazzo ha tutte le intenzioni di far emergere il suo talento mettendo da parte il cognome spesso ingombrante. LDA è infatti il figlio di Gigi D’Alessio e indipendentemente da questo ha già conquistato il pubblico del talent show di Canale 5.

LDA da bambino insieme al padre Gigi D’Alessio

Nel talent di Maria De Filippi, LDA è spesso criticato da Anna Pettinelli proprio per via del suo cognome, sebbene l’insegnante di canto abbia smentito le accuse spiegando di non gradire molto il suo stile.

Poco prima del suo ingresso ad Amici 21, Luca aveva commentato sui social:

Ho scelto Amici perché è il programma che mi dà la possibilità di far conoscere l’artista. Se dovessi entrare la prima settimana riceverò una valanga d’insulti perché sono ‘il figlio di…’, il raccomandato della situazione. Poi mi conosceranno e capiranno chi sono.

Poco alla volta LDA si è svelato per quello che è, apprezzato per la sua musica e non solo. Nel frattempo proprio in queste ore è iniziato a circolare sul web un video di LDA da piccolo insieme al padre Gigi D’Alessio mentre canta uno dei suoi brani più amati. Ed inevitabilmente, il filmato è già diventato virale!