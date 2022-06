Tempo di nuovi confronti dopo l’Isola dei Famosi 2022. Laura Maddaloni, ospite ancora una volta di Pomeriggio 5 con il marito Clemente Russo, si è scontrata con Vladimir Luxuria, opinionista del reality show.

“Ti sei data la zappa sui piedi”, Laura Maddaloni attacca Luxuria

“Sei felice? Questo non l’avevi detto, hai sempre detto che non era vero, e hai parlato della concorrente, oggi ti sei data la zappa sui piedi, quindi era contenta per la mia eliminazione!”, ha commentato Laura contro Vladimir che ha criticato il suo percorso di gioco all’Isola.

Carmelita ha immediatamente preso le difese di Luxuria: “Prima che lei si da la zappa sui piedi ne devi mangiare”.

Vladimir, a questo punto, ha fatto delle precisazioni svelando che, televisivamente parlando, Laura in Honduras stava bene ma umanamente è stata carente:

Ho detto che ero felice che fossero stati eliminati, attenzione però perchè non ho detto solo voi, anche i Rodriguez. Ma a differenza di Laura, Gustavo quando entra in studio è uno tranquillo che l’ha presa bene, si è capito che ero felice. Se dovessi parlare televisivamente credo che invece la loro permanenza avrebbe dato, ci stava bene che rimanesse ma personalmente ho detto “ah se n’è andata”…

A concludere la questione ci ha pensato Clemente Russo:

Siccome c’è stato questo battibecco, conoscendole tutte e due andrebbero d’accordo, sono sicurissimo. Hanno un carattere forte.