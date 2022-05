Durante la scorsa diretta dell’Isola dei Famosi, Laura Maddaloni ha fatto una accusa pesante nei confronti di Nicolas Vaporidis, incolpando di averle messo le mani addosso.

Laura Maddaloni “ha fatto una cosa agghiacciante”

“E tu che metti le mani addosso a una donna? Basta, io adesso vado a parlare con l’avvocato, poi vedi”, ha sostenuto Laura Maddaloni in diretta andata in onda lo scorso lunedì sera su Canale 5.

Nicolas si è – giustamente – arrabbiato rilanciando:

Lei sta sostenendo che io le ho messo le mani addosso. Questa non è sportività, non sanno stare al gioco. ‘Ti faccio un c*lo così detto da un pugile dei pesi massimi non so se è una bella cosa, in diretta televisiva. La moglie, per di più, sostiene che io le ho messo le mani addosso? Tutti testimoni, grazie a Dio, signori, grazie a Dio. Io non sono uno che ’ste cose le ha mai fatte e sentirmelo dire da una donna che io possa averle messo le mani addosso è una calunnia, cara Laura. Possiamo dibattere. Ci sono tutti i testimoni, le telecamere.

Vaporidis dopo la diretta è tornato sull’argomento insieme ai suoi compagni: “E’ una cosa orribile… mi accusa di averla menata. Per difendere Clemente si è inventata questa cosa. Non ci ho dormito di notte… mi ha diffamato pesantemente facendomi passare in diretta per uno che picchia le donne. Questa cosa è agghiacciante!”.

Laura Maddaloni, nel frattempo, ha continuato ad attaccare Nicolas Vaporidis sfogandosi con Lory Del Santo.

Dopo avere lanciato una maledizione nei confronti di Guendalina Tavassi ed avere accusato Nicolas Vaporidis di averla picchiata, direi che l’Isola dei Laura Maddaloni potrebbe anche concludersi qui…