Terminata la sua esperienza all’Isola dei Famosi, Laura Maddaloni, moglie di Clemente Russo, ha fatto il suo ritorno in tv, ospite di Barbara d’Urso, nella puntata dello scorso martedì di Pomeriggio 5.

Laura Maddaloni attacca ancora Vladimir Luxuria dopo l’Isola

Laura Maddaloni ha ribadito il suo carattere fumantino anche al cospetto di Barbara d’Urso, confermando di aver litigato praticamente con tutti durante il reality:

Io ho litigato prima con tutti sull’Isola, poi uscita dall’Isola ho litigato con Vladimir. Oggi sto tranquilla.

Dopo aver rivisto la lite avvenuta all’Isola con l’opinionista Vladimir Luxuria, la Maddaloni ha commentato nello studio di Pomeriggio 5:

Io ho trovato di pessimo gusto, sinceramente, poi ho avuto la possibilità di guardare i social e ho la conferma. Anche il suo atteggiamento, anche quando sono uscita dall’Isola, fare delle smorfie dietro quando ormai avevo finito il mio percorso, esagerare, l’ho trovato di pessimo gusto.

Per me Vladimir è come un arbitro, un arbitro può parlare di quello che vede ma non può far trasparire una sua preferenza. Ha esagerato, dal primo giorno.

Arianna David l’ha bloccata prendendo le difese dell’opinionista e commentando:

Si vede che non fai televisione allora. Tu sei stata molto aggressiva. Ti ho vista dietro le quinte e sei una persona tranquillissima, totalmente diversa da quella che io ho visto all’Isola. Sei passata per aggressiva! Nel reality eri molto aggressiva!

Laura Maddaloni ha proseguito ancora contro Vladimir Luxuria: