Laura Freddi e Sonia Bruganelli: scintille in tv e amicizia al capolinea, i retroscena

L’ultimo capitolo della saga tra Sonia Bruganelli e Laura Freddi si è consumato davanti alle telecamere. Durante un’intervista a Belve con Francesca Fagnani, l’ex moglie di Paolo Bonolis non ha risparmiato commenti pungenti all’ex amica.

Le dichiarazioni esplosive di Sonia Bruganelli su Laura Freddi

“Laura Freddi da quando mi sono separata ha tirato fuori una certa vitalità. Va nei programmi a parlare di me, scrive post sulle mie gesta a Ballando con le Stelle. Prima era tutta carina, ora invece… E pensare che l’ho proposta io al Grande Fratello per sostituirmi”, ha commentato Sonia.

Queste parole hanno immediatamente fatto il giro del web, attirando l’attenzione dei fan delle due showgirl e soprattutto della Freddi, la cui replica non si è fatta attendere.

Ospite di Monica Setta a Storie di Donne al Bivio, Laura Freddi non si è tirata indietro e ha risposto alle accuse, come riportato da Biccy.it. “Sonia dice che mi faccio pubblicità parlando di lei in tv. Ma io faccio questo lavoro da quarant’anni, lei è arrivata solo oggi a Ballando con le Stelle. Non penso che la sua separazione da Paolo Bonolis debba riguardarmi”, ha affermato, ricordando che il suo legame con Bonolis risale agli anni ‘90.

La Freddi ha anche espresso delusione per il deteriorarsi della loro amicizia: “Pensavo che dopo il Grande Fratello potessimo essere amiche, ma a un certo punto ha smesso di rispondere ai miei messaggi. Mi dispiace che abbia interpretato le mie battute sui social come critiche. Non era mia intenzione”.

Laura ha sottolineato come un confronto privato avrebbe potuto evitare questo attrito pubblico: “Se aveva cose da dirmi, poteva farmi una telefonata e avremmo chiarito. Mi spiace, perché tra noi c’era sintonia. Ma che Paolo mi abbia amato, non ho mai avuto dubbi”.

E’ ormai chiaro come tra le due donne sia difficile trovare un punto di incontro. Vedremo come evolverà – se accadrà mai – la loro amicizia.