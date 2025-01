Laura Freddi rompe il silenzio sul caso Bruganelli-Bonolis e sui presunti tradimenti

Nel pieno della bufera mediatica sui presunti tradimenti di Sonia Bruganelli verso Paolo Bonolis, Laura Freddi si è esposta pubblicamente, lanciando un messaggio chiaro. Intervenendo nel programma Storie di donne al bivio weekend, condotto da Monica Setta, la Freddi ha offerto un parere equilibrato, ma non privo di schieramenti.

Laura Freddi commenta i rumor: sostegno a Paolo Bonolis

“Ho letto anche io che Sonia avrebbe avuto una storia con un chirurgo mentre era sposata”, ha dichiarato, riferendosi alle indiscrezioni diffuse dalla giornalista Selvaggia Lucarelli. Tuttavia, Laura Freddi ha preferito concentrare il proprio messaggio su Paolo Bonolis, esprimendo stima e affetto per il conduttore, suo ex compagno in passato: “Non si merita tutto questo tritacarne mediatico, è un uomo buono e ama la famiglia. Spero che tutto venga chiarito presto”.

La reazione di Laura Freddi su Sonia Bruganelli

Nonostante le tensioni passate tra Freddi e Bruganelli, l’ex showgirl ha adottato un atteggiamento pacificatore, evitando di alimentare ulteriori polemiche. “Con Sonia? Io sono sempre per la pace e, se la dovessi incontrare, la saluterei con affetto”, ha affermato. Questa presa di posizione appare come un tentativo di allentare la tensione e portare un po’ di serenità in una situazione già ampiamente dibattuta sui media.

Le voci sui presunti tradimenti della Bruganelli e le dichiarazioni di Laura Freddi si aggiungono a una vicenda che ha polarizzato l’opinione pubblica. Paolo Bonolis, nel frattempo, ha scelto di mantenere un profilo basso, evitando domande dirette durante l’intervista rilasciata a Verissimo.