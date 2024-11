L’Amica Geniale 4: dove eravamo rimasti? Il riassunto delle tre stagioni precedenti

Con il successo delle prime tre stagioni, L’Amica Geniale è pronta a tornare con la quarta stagione, attesa con impazienza dai fan di Elena Ferrante. La serie, tratta dalla celebre tetralogia della scrittrice, ha conquistato milioni di spettatori in tutto il mondo con la storia di amicizia, amore e rivalità tra le protagoniste, Elena Greco e Raffaella “Lila” Cerullo, due donne cresciute nel difficile rione napoletano e legate da un destino che le accompagna per tutta la vita. In attesa dei nuovi episodi, ripercorriamo gli eventi principali delle prime tre stagioni.

L’amica Geniale, dove eravamo rimasti. Prima Stagione: l’inizio dell’amicizia e le prime differenze

La prima stagione, basata sul primo libro della Ferrante L’Amica Geniale, racconta l’inizio della complessa amicizia tra Elena, detta Lenù, e Lila. Le due bambine crescono in un rione popolare di Napoli negli anni ’50, dove povertà e violenza sono all’ordine del giorno. Lenù, timida e studiosa, subisce fin da subito il carisma e la spregiudicatezza di Lila, dotata di un’intelligenza vivace e ribelle.

Entrambe sognano di emanciparsi dal rione, ma la loro vita prenderà strade diverse: mentre Lenù riesce a proseguire gli studi grazie all’aiuto della maestra, Lila deve abbandonare la scuola per aiutare nella calzoleria del padre.

Nonostante questo, il legame tra le due amiche cresce e si rafforza, con momenti di rivalità che segnano profondamente il loro rapporto. Lila, non potendo studiare, trova altre strade per emergere, mentre Lenù si impegna negli studi per guadagnarsi una vita migliore. La stagione si chiude con un colpo di scena: Lila, a soli 16 anni, si sposa con Stefano Carracci, una scelta che segnerà in modo indelebile la sua vita.

Seconda Stagione: il matrimonio di Lila e la fuga di Lenù

La seconda stagione de L’Amica Geniale, Storia del nuovo cognome, segue l’evoluzione del rapporto tra le protagoniste. Lila, ormai sposata, affronta un matrimonio infelice e violento con Stefano, un uomo ricco ma autoritario. Mentre Lenù prosegue i suoi studi e si avvicina alla scrittura, Lila si rende conto della realtà opprimente che la circonda, intrappolata in un ruolo che detesta.

Durante una vacanza ad Ischia, Lenù e Lila ritrovano Nino Sarratore, un vecchio compagno di scuola e l’amore non corrisposto di Lenù. Nino e Lila iniziano una relazione clandestina, che porta Lila a lasciare Stefano, ma anche a vivere un periodo turbolento. Lenù, delusa ma determinata, prosegue nel suo cammino e pubblica il suo primo romanzo, iniziando a farsi un nome nel mondo letterario. La stagione si chiude con Lila che, abbandonata anche da Nino, deve trovare la forza di ricominciare da sola.

Terza Stagione: sogni e tradimenti

La terza stagione, Storia di chi fugge e di chi resta, riprende con le vite di Lenù e Lila ormai adulte, segnate da difficoltà e scelte radicali. Lila è diventata operaia in una fabbrica, dove lotta contro le ingiustizie sociali e le condizioni disumane di lavoro. Dalla sua parte ci sono amici come Enzo, che diventa un punto fermo nella sua vita e la sostiene nelle battaglie per i diritti.

Nel frattempo, Lenù, che si è sposata con Pietro Airota, un intellettuale di spicco, cerca di conciliare il ruolo di moglie e madre con la sua carriera di scrittrice. Tuttavia, il matrimonio la soffoca e la sua carriera viene messa in ombra dalle pressioni familiari. È in questo periodo che Nino Sarratore rientra nella vita di Lenù, riaccendendo sentimenti mai del tutto spenti e alimentando la sua voglia di ribellione.

La stagione termina lasciando le protagoniste in situazioni inaspettate: Lila, dopo una serie di delusioni e battaglie, sembra trovare un fragile equilibrio, mentre Lenù decide di lasciare Pietro per seguire Nino, aprendo la strada a nuovi e imprevedibili sviluppi.

Cosa aspettarsi dalla quarta stagione de L’Amica Geniale?

Con la quarta stagione, ispirata al quarto libro Storia della bambina perduta, i telespettatori assisteranno alle fasi più mature e complesse della vita di Lenù e Lila. Questa nuova stagione si concentrerà sulle conseguenze delle loro scelte e sul modo in cui, anche da adulte, le due donne restano legate nonostante tutto. Sullo sfondo di un’Italia che cambia rapidamente, i percorsi di Lila e Lenù si scontreranno nuovamente, portando a galla verità dolorose e momenti di intensa introspezione.