Ladro in Casa di Elisabetta Gregoraci: la reazione di Nathan, aggredita la Tata – VIDEO

Attimi di paura per Elisabetta Gregoraci. La ex concorrente del Grande Fratello Vip ha dovuto fare i conti con un ladro in casa che avrebbe aggredito la tata di Nathan Falco (che, prontamente, ha chiamato la polizia).

Ladro in Casa di Elisabetta Gregoraci: la reazione di Nathan

Oggi sono andata a prendere Nathan a scuola e mi sono trovata un ladro in casa. È stata una giornata abbastanza movimentata e difficile. Ci siamo spaventati tutti. Non so con quale freddezza sono riuscita a inseguire il ladro e a fare dei video. Grazie a Dio il ladro è stato catturato, è stato arrestato. Nathan ha avuto la prontezza di chiamare la polizia. Purtroppo il primo incontro con il ladro l’ha avuto la mia tata. Questo personaggio ha cominciato a tirarle calci, ad aggredirla. Grazie a Dio sta bene ma ci siamo molto spaventati. Quindi Nathan ha chiamato subito la polizia che è arrivata dopo pochi minuti. Ho inseguito il ladro urlando e l’ho messo all’angolo. Il ladro ora è in prigione dove è giusto che sia. È stata una giornata dove siamo tutti un po’ scombussolati, ma adesso ve lo posso raccontare con il sorriso perché grazie a Dio stiamo tutti bene e tutto è passato.

Successivamente Elisabetta Gregoraci ha condiviso una foto con Nathan Falco mostrando tutto il suo orgoglio:

Il mio campione che ha protetto la sua mamma e tutti. Ti amo Nathan Falco Briatore.