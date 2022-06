Ladri in casa dei Vip: furti ai danni di ex di Uomini e Donne, anche Ignazio Moser vittima di malviventi

Non c’è pace con i Vip alle prese con i ladri in casa nelle ultime ore. E’ toccato in modo particolare ad alcuni ex protagonisti di Uomini e Donne, a partire da Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi ma non sono stati purtroppo gli unici.

Ladri in casa (e non solo) dei Vip

Se ieri la coppia formata dai due ex volti di Uomini e Donne poteva gustarsi la spensieratezza del primo mare che anticipa l’estate, oggi hanno dovuto fare i conti con le conseguenze di un brutto furto in casa. I ladri, infatti, si sono introdotti nel loro appartamento facendo razzia, come si può notare dal video ripreso anche dall’esperta di gossip, Deianira Marzano.

Vetri frantumati e oggetti per terra, le stanze sono letteralmente un disastro. “Siete dei maledetti”, lo sfogo dell’ex tronista di Uomini e Donne.

Lorenzo e Claudia però non sono stati gli unici in quanto anche Cecilia Zagarrigo è stata vittima dei ladri in casa ed ancora una volta l’appartamento è stato messo a soqquadro.

La lunga lista si conclude con Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez, anche loro vittime dei malviventi ma non in casa. La coppia, ex del GF Vip, è stata vittima di un furto con scasso ai danni dell’auto:

Allora i miei cari amici ladri sono ripassati a trovarmi, perché gli mancavo. Mi hanno rotto il vetro e hanno iniziato a portarmi via il volante, probabilmente poi sono arrivato e sono scappati. No, non gli ho visti, ma penso sia andata così. Io dico: visto che in un anno mi avete rubato in casa, mi avete rubato lo scooter e in macchina, mettiamoci d’accordo. Passate una volta ogni 15 giorni / mese e vi lascio qualcosina. Così voi evitate lo scaz*o di fare tutti sti casini e io evito di dover andare a cambiare le cose e rompermi i coglio*i. Grazie, buona domenica anche a voi!