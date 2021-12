Ladri in casa di Tommaso Zorzi: ecco cosa hanno rubato e il suo intervento dopo la fuga di notizie

Brutta disavventura per Tommaso Zorzi. Mentre si trovava in vacanza in quel di Taormina, nella sua casa di Milano sono entrati i ladri che gli hanno rubato alcuni costosi accessori.

Ladri in casa di Tommaso Zorzi: ecco cosa hanno rubato

Flash! – Momenti complicati per Zorzi: di ritorno a Milano da una vacanza a Taormina, ha scoperto di essere stato derubato! – scrive Dagospia – I ladri sono entrati in casa hanno fatto razzia della collezione di borsette Hermes e Birkin. Brutte notizie per Tommaso Zorzi. Il conduttore di “Drag Race Italia” ha trovato una spiacevole sorpresa al suo ritorno da una vacanza a Taormina. Sembra infatti che sia stato derubato: pare che dei ladri siano entrati in casa sua a Milano e abbiano rubato alcune borse della collezione di Hermes e Birkin. Una vicenda alla “Bling Ring” di cui ancora non si conoscono i dettagli.

Dopo la fuga di notizie, Zorzi è intervenuto in prima persona parlando dell’accaduto:

Ciao a tutti, considerata la fuga di notizie, volevo rassicurarvi personalmente circa la situazione. Purtroppo ho subito un furto nel mio appartamento di Milano. Fortunatamente noi stiamo tutti bene. Ringrazio le forze dell’ordine per l’intervento tempestivo e il lavoro che stanno svolgendo in questo momento. A presto, Tommy.