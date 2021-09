I nostalgici della tv ricorderanno sicuramente la mitica Zingara e la sua “Luna Nera!” pronunciata durante Luna Park, il programma dell’access prime time di Rai1 negli anni Novanta. Nei panni della Zingara c’era Cloris Brosca, la quale dopo molti anni si prepara a tornare in tv. Ma dove e quando la rivedremo?

La Zingara di Luna Park, Cloris Brosca, torna in tv su Rai2

La Zingara Cloris Brosca tornerà su Rai2 in occasione del programma nuovo di zecca condotto da Paola Perego e Simona Ventura dal titolo “Citofonare Rai2”. In questo suo ritorno l’attrice napoletana non vestirà i panni della Zingara ma quella della vicina di casa.

Prima del suo approdo sulla seconda rete Rai, con il nuovo programma del morning time, la Brosca l’abbiamo rivista in 90 Special nel 2018 e prima ancora, nel 2016, a Quelli che il calcio. L’ex Zingara di Luna Park è stata fortemente voluta dalle due padrone di casa, Perego e Ventura.

Il nuovo programma vedrà un cast ricco di personaggi che mischiano passato e presente della televisione. “Citofonare Rai2” andrà in onda dal 3 ottobre alle ore 11 del mattino ed oltre a Cloris Brosca, ci saranno anche Alessandra Rametta (influencer e tiktoker), Massimo Cannoletta (ex concorrente de L’Eredità e opinionista a Oggi è un altro giorno), Simon and the Star con il suo oroscopo, Alessandro Magagnini (esperto di giardinaggio), Gianluca Timpone, Nicola Prudente, in arte Tinto.