Gaffe a La vita in diretta: Selvaggia Lucarelli smaschera gli ospiti che parlano male di lei, Elettra Lamborghini la difende

Durante la puntata odierna de La vita in diretta su Rai1, un imprevisto ha creato un momento di forte imbarazzo sia per il conduttore Alberto Matano che per gli ospiti presenti in studio. Nel corso di un collegamento con il Teatro Ariston, dove la giornalista Selvaggia Lucarelli era in attesa di intervenire, si è verificato un episodio sul quale l’ospite non ha potuto restare in silenzio.

Il collegamento con Selvaggia Lucarelli a La vita in diretta

Come di consueto durante il Festival di Sanremo 2025, La vita in diretta effettua collegamenti con l’Ariston per intervistare i protagonisti della kermesse. Oggi era il turno di Elettra Lamborghini, co-conduttrice della terza serata insieme a Katia Follesa e Miriam Leone. In un altro studio, era presente anche Selvaggia Lucarelli, parte del cast del DopoFestival, pronta a commentare gli eventi della serata.

Durante il collegamento, Matano ha notato un improvviso silenzio da parte della Lucarelli e ha chiesto: “Cosa è successo, Selvaggia?”. La giornalista ha risposto prontamente: “Succede che io sento tutto quello che stanno dicendo i tuoi ospiti di me. Digli di non farmi sentire perché uno dice ‘mamma mia’, l’altro dice ‘questa aspettava solo questo’. Non è carino, capito?”.

Visibilmente sorpreso, Matano ha cercato di chiarire: “Io non l’ho sentito ragazzi perché c’era… che cosa è stato detto? Perdonatemi”. A quel punto, Luca Tommassini, uno degli ospiti accusati di “sparlare” della Lucarelli, è intervenuto per spiegarsi: “Io ho detto, Selvaggia, che tu sei pronta a rispondere giustamente se c’è una giustificazione…”.

Con ironia, la Lucarelli si è messa le mani in testa, ridendo per la “brutta figura” del collega. Elettra Lamborghini ha cercato di sdrammatizzare aggiungendo: “Non parlate male di Selvaggia”.

Complimenti ad Elettra, ed applauso a Selvaggia, che non ha evitato di far notare la gaffe, sottolineando i continui attacchi (spesso gratuiti) contro di lei.