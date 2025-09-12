La trasformazione choc di Tommaso Zorzi, com’è oggi – FOTO

Tommaso Zorzi mostra il suo nuovo fisico: “Una promessa mantenuta”. Dietro la trasformazione, l’allenamento con Alex Di Giorgio?

A distanza di cinque anni dal suo debutto al Grande Fratello Vip, Tommaso Zorzi sorprende i suoi follower mostrando sui social i frutti di un importante percorso personale. Il cambiamento fisico è evidente: l’influencer appare oggi molto più tonico e definito rispetto agli esordi in TV. Un’evoluzione che lui stesso celebra con soddisfazione attraverso una foto condivisa su Instagram, accompagnata da una frase semplice ma significativa: “Promessa mantenuta”.

Impegno costante e nuovi obiettivi

Il nuovo aspetto di Zorzi non è frutto del caso. Dietro c’è una combinazione di alimentazione bilanciata, attività fisica regolare e attenzione al benessere mentale. Nel post, Tommaso confronta il suo aspetto attuale con quello del 2020, periodo in cui varcava la porta rossa del GF Vip, e mette in evidenza quanto lavoro ci sia stato in questi anni. Il cambiamento, oltre che estetico, sembra anche essere simbolo di una crescita più profonda.

Il ruolo di Alex Di Giorgio nel suo percorso?

A rendere ancora più interessante la questione è il commento lasciato sotto il post da Alex Di Giorgio, noto nuotatore e – secondo i gossip – attuale compagno di Zorzi. “Ne riparliamo tra due mesi”, ha scritto l’atleta, lasciando intendere che non solo il percorso di trasformazione non sia ancora finito, ma anche che potrebbe essere proprio lui ad affiancare Tommaso nei suoi allenamenti. Un messaggio che ha alimentato ancora di più le voci su un rapporto sempre più stretto tra i due.

QUI PER LE FOTO DEL BACIO TRA ZORZI E ALEX

Vita privata: l’intesa con Alex Di Giorgio

Se sul fronte lavorativo il futuro è ancora in divenire, dal punto di vista personale Tommaso sembra vivere un momento sereno. Paparazzato più volte in compagnia di Alex Di Giorgio, l’influencer ha mostrato un’intesa evidente con il nuotatore. Anche se la relazione non è stata ancora ufficializzata, molti sono pronti a scommettere che tra i due ci sia molto più di una semplice amicizia.

Il presunto legame tra Zorzi e Di Giorgio avrebbe preso forma durante l’estate, e il tempo trascorso insieme – tra momenti di svago e, probabilmente, allenamenti condivisi – suggerisce che la loro storia sia già piuttosto solida, anche se ancora lontana dai riflettori.