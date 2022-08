La Talpa, rivoluzione “shock”: ecco come potrebbe essere la nuova edizione

Costantino Vitagliano nel cast de La Talpa? Non proprio… Secondo Amedeo Venza, l’ex tronista sarebbe potuto essere tra i protagonisti della nuova edizione del celebre reality show che tornerà su Mediaset nel 2023.

L’influencer, in più di una occasione, aveva già espresso il suo punto di vista sul possibile cast de La Talpa, tirando fuori nomi di possibili conduttori, opinionisti e concorrenti (tutti clamorosamente smentiti).

Venza a fine luglio aveva fatto il nome di Simona Ventura:

L’indiscrezione, dopo alcune ore, è stata smentita dalla diretta interessata.

Successivamente (sempre Venza) aveva “puntato” l’inviato ed alcuni possibili concorrenti:

Filippo Bisciglia verso il ruolo di inviato! Orfano di Temptation Island il conduttore del reality sui sentimenti potrebbe approdare come inviato per il reality più atteso della prossima stagione. Attendiamo conferme!

Anche in questo caso, l’indiscrezione non ha mai trovato alcuna conferma.

Ad oggi, ci ha pensato the pipol ha smentire tutte queste presunte “soffiate”, parlando di una edizione – addirittura – in chiave “nip”:

Potrebbe non esserci nessuno spazio per vip o pseudo tali nella nuova edizione de ‘La Talpa’ ma personaggi non popolari, insomma non vip.

Questa indiscrezione targata pipol segna una rivoluzione netta e totale in quella che sarà la nuova Talpa.