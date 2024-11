La Talpa a rischio chiusura anticipata: Piersilvio Berlusconi decide il futuro del reality

Il futuro de La Talpa è in bilico: Mediaset potrebbe concludere il reality prima del previsto.

Il grande ritorno de La Talpa su Mediaset, un tempo show di punta, sembra aver perso il suo appeal. Nonostante un cast decisamente interessante e la conduzione carismatica di Diletta Leotta, il programma non è riuscito a catturare l’attenzione del pubblico come sperato. La versione aggiornata del reality, che combina prove fisiche e indagini per scoprire il “traditore” del gruppo, sta lottando contro numeri di share deludenti.

La Talpa chiude prima? L’indiscrezione

Secondo quanto riportato dal giornalista Giuseppe Candela, il calo di ascolti è stato così marcato da spingere i vertici di Mediaset a considerare una drastica soluzione: chiudere il programma prima del previsto.

I dati parlano chiaro: La Talpa ha registrato uno share medio del 10%, un risultato ben al di sotto delle aspettative di Mediaset. “Numeri troppo bassi per giustificare la messa in onda delle ultime tre puntate” ha spiegato Candela. Per salvaguardare l’immagine del programma e contenere i costi, si valuta l’opzione di accorpare le puntate rimanenti, riducendole a una o due serate.

Se confermata, la chiusura anticipata rappresenterebbe un duro colpo per il palinsesto Mediaset, che aveva investito molto in questa nuova edizione, anche in termini di attesa.