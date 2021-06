A 13 di distanza dall’ultima stagione, La Talpa potrebbe tornare negli schermi TV (ma anche su tablet e cellulari) per merito di Netflix Italia. La croccante news arriva dal buon Davide Maggio.

In questi anni, più volte si è parlato di un possibile ritorno ma non se n’è fatto nulla. Ora però c’è una novità da tener d’occhio. Stando a quanto ci risulta, Netflix ha acquistato i diritti a livello globale del format. Tradotto in parole povere se La Talpa dovesse tornare nel Belpaese potrebbe tornare proprio sulla piattaforma streaming.

Un’ipotesi da non scartare visto che in Italia, a differenza di Spagna, Gran Bretagna o Stati Uniti, Netflix non ha ancora stremmato intrattenimento originale. E La Talpa non è il solito reality show avendo una forte componente adventure e mistery e avrebbe le carte in regola per sopravvivere, anche nel nostro Paese, senza la diretta.