La Talpa, Leotta svela i suoi concorrenti preferiti e difende Veronica Peparini: primi retroscena

Diletta Leotta è pronta per il suo primo debutto in prima serata su Canale 5 con La Talpa, il reality cult che torna dopo anni di attesa. Ma cosa ha rivelato davvero a Myrta Merlino? Scopri dettagli inaspettati sui concorrenti e le prime polemiche…

Finalmente ci siamo: Diletta Leotta è pronta a guidare la nuova edizione de La Talpa, che debutta stasera su Canale 5. La conduttrice, che per la prima volta si cimenta in un reality in prima serata, non nasconde l’emozione: “Sto facendo il countdown, mi sembra di vivere un Capodanno”. La Leotta ha espresso la sua trepidazione ieri sera durante un’intervista a Pomeriggio 5 con Myrta Merlino, che l’ha descritta come “emozionata e con le mani che tremano”.

La Talpa: prime impressioni della Leotta sui concorrenti

In esclusiva a Pomeriggio 5, Diletta Leotta ha svelato alcune prime impressioni sui protagonisti dello show, evitando di sbilanciarsi troppo, ma facendo comunque alcuni nomi di concorrenti che l’hanno colpita: “Devo essere super partes, ma ad esempio Alessandro Egger è stato una sorpresa straordinaria. Vi farà divertire tantissimo, credo che v’innamorerete di lui. Poi Lucilla Agosti, Ludovica Frasca, Veronica Peparini, hanno fatto un percorso straordinario”. Questi commenti hanno subito acceso la curiosità del pubblico, che ora non vede l’ora di scoprire le dinamiche interne tra i vari personaggi.

La polemica su Veronica Peparini

Uno dei momenti clou dell’intervista è stata la discussione intorno a Veronica Peparini e alla controversia nata dalla sua partecipazione a La Talpa pochi mesi dopo la nascita delle gemelle avute con Andreas Muller. La coreografa è stata criticata per la scelta di lasciare le neonate a casa per partecipare al reality, una decisione che ha diviso il pubblico e gli opinionisti. Anche Diletta Leotta è intervenuta in difesa della Peparini, sottolineando come “purtroppo è sempre così, è una storia che si ripete: la responsabilità è sempre della donna, soprattutto quando è madre”.

Nel corso dell’intervista, la Leotta ha parlato anche delle proprie sfide personali. La conduttrice ha rivelato che il suo impegno per La Talpa l’ha portata a trascorrere meno tempo con la figlia Aria: “Sono stata lontana, ma per fortuna Aria è stata con il papà che si è preso cura di lei”. Questo sacrificio sembra mostrare una Leotta divisa tra le esigenze della carriera e quelle della famiglia, un aspetto che sicuramente renderà la conduttrice ancora più vicina al cuore del pubblico.