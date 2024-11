La Talpa “format che non funziona”, ma Diletta Leotta sì: ecco dove la rivedremo

La Talpa chiude prima ma Diletta Leotta no: ecco in quale reality la rivedremo

Questa sera, lunedì 25 novembre 2024, andrà in onda su Canale 5 l’ultima puntata del reality show La Talpa, condotto da Diletta Leotta. Teoricamente non sarebbe dovuta essere l’ultima puntata, ma il programma è andato incontro ad una chiusura anticipata.

La Talpa chiude prima: Diletta Leotta verso l’Isola dei Famosi

La chiusura anticipata de La Talpa sarebbe da ricondurre ad un clamoroso flop in termini di ascolti. L’attesa, in vista del ritorno del programma, era altissima, ma alla fine non ha soddisfatto le aspettative sperate.

Di chi è la colpa? Probabilmente dello stesso format ormai superato. Nessuna responsabilità, invece, sarebbe stata attribuita alla conduzione di Diletta Leotta. A confermare l’indiscrezione che nei giorni scorsi era stata lanciata da Gabriele Parpiglia, adesso ci pensa anche Dagospia, che in una flash delle passate ore ha ribadito che Diletta la rivedremo presto all’Isola dei Famosi: