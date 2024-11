La Talpa chiude in anticipo: quando andrà in onda l’ultima puntata, parla un autore

Dopo un attesissimo ritorno, La Talpa, reality cult che aveva conquistato il pubblico 16 anni fa, chiuderà con un finale anticipato. La decisione arriva da Mediaset, che ha scelto di condensare le ultime tre puntate già registrate in una serata unica, ponendo così fine al programma condotto da Diletta Leotta.

Perché La Talpa è stato chiuso in anticipo: quando andrà in onda l’ultima puntata

L’ultima puntata andrà in onda lunedì 25 novembre su Canale 5, racchiudendo in un unico appuntamento la quarta, la quinta e la sesta puntata.

Nonostante le aspettative altissime per il ritorno del reality, la nuova edizione non è riuscita a convincere il pubblico. Gli ascolti deludenti, con la terza puntata che si è fermata al 10.6% di share, hanno spinto Mediaset a interrompere anticipatamente il format.

Fonti vicine alla produzione, riportate da Fanpage.it, hanno espresso amarezza per questa decisione:

“Sarebbe un peccato, ma non ci sono le condizioni per proseguire come previsto”.

Le parole di Marco Salvati sulla conduzione di Diletta Leotta

Tra i temi al centro delle discussioni c’è stata anche la scelta di Diletta Leotta come conduttrice. Marco Salvati, storico autore del programma, ha condiviso il suo punto di vista durante il talk 361 Lounge:

Il programma fa fatica ad affermarsi negli ascolti per una serie di motivi. È un programma innovativo con una conduttrice nuova, senza studio, senza pubblico, senza diretta. Abbiamo rischiato su richiesta dell’azienda proponendo un nuovo modello produttivo. Ovviamente gli ascolti vanno sommati insieme a quelli di Infinity e bisogna sommarli in un dato unico, lì va molto bene. Diletta non è stata una decisione autoriale, ma una decisione aziendale. Al suo primo impegno come conduttrice di reality in prima serata su Canale 5 le hanno dato forse il reality più complesso in assoluto. Paola Perego lo faceva benissimo, ma aveva molto mestiere e la diretta la gestiva come una cosa sua. Deve prendere mano col mezzo. Lei si prepara molto bene. Nell’auricolare non la guidiamo, semplicemente le diciamo l’argomento successivo o le suggeriamo se le sfugge qualcosa. È dedita al lavoro, diligente, non ha mai perso la testa nonostante i ritmi frenetici.

Salvati ha inoltre ricordato la precedente conduzione di Paola Perego, sottolineando come la conduttrice avesse molta esperienza nel gestire la diretta, rendendo il programma più incisivo.

Un addio amaro per un reality iconico

Il ritorno de La Talpa puntava a conquistare nuovamente il cuore del pubblico, ma le difficoltà strutturali e il calo d’interesse hanno determinato un epilogo prematuro. La scelta di condensare le ultime puntate in una sola serata lascia un sapore agrodolce per i fan di uno dei reality più amati del passato.