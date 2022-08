Nel corso della primavera 2023 arriverà su Mediaset La Talpa, reality show che c’entra anche con la Fascino di Maria De Filippi (non ha acquistato i diritti). Tra i primi nomi in lizza per il ruolo di conduttrice spunta fuori pure Belen Rodriguez, ecco tutto quello che sappiamo sull’atteso ritorno in TV del programma.

Conduttrice e inviato La Talpa, spuntano altri nomi: anche Belen e Stefano De Martino in lizza

Secondo ciò che riporta Nuovo TV, in pole position ci sarebbe Silvia Toffanin. Tra gli altri nomi spuntano anche Belen Rodriguez, Anna Tatangelo e Stefania Orlando.

Per quanto riguarda il possibile inviato, si parla di Filippo Bisciglia, ex conduttore di Temptation Island. Qualcuno, proprio in queste ore, ha anche fatto il nome di Stefano De Martino: la combo con Belen dallo studio sarebbe proprio perfetta!

A proposito di Maria De Filippi, intervistata dal settimanale Oggi, ha precisato il suo ruolo all’interno de La Talpa:

I diritti non li ha comprati la mia società di produzione, ma Mediaset. Pier Silvio Berlusconi, mi ha semplicemente chiamato chiedendomi di mettere giù delle idee per svecchiare il format.

