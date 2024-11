La Talpa, anticipazioni terza puntata: chi sarà eliminato? Nuove sfide, concorrenti in crisi

Il prossimo 18 novembre torna su Canale 5 La Talpa, il reality più enigmatico della stagione. Nella terza puntata, i concorrenti saranno chiamati a sfidare la fiducia reciproca mentre la misteriosa figura della talpa continua a mettere zizzania nel gruppo.

Spoiler La Talpa, tensioni tra Alessandro Egger e Gilles Rocca

Nella seconda puntata abbiamo assistito a momenti di forte tensione, con Alessandro Egger che ha accusato Andrea Preti del furto della valigetta. Le accuse hanno scatenato una lite furibonda con Gilles Rocca, culminata in parole grosse e nuovi sospetti sul ruolo di Egger all’interno del gioco. La frase enigmatica “La amate” pronunciata da uno sconosciuto ha poi spostato l’attenzione su Orian, considerata da molti la più amata del gruppo.

La terza puntata promette di alzare ancora di più il livello di suspense. I concorrenti dovranno affrontare prove fisiche e psicologiche sempre più difficili, mentre il pubblico si interroga sull’identità della talpa. Ci sarà un nuovo indizio chiave che potrebbe rivelare ulteriori dettagli sull’infiltrato misterioso. Inoltre, dopo il test finale, un altro concorrente sarà eliminato dal gioco, riducendo ulteriormente il numero dei partecipanti.

Dove vedere La Talpa in TV e streaming

La terza puntata andrà in onda lunedì 18 novembre alle 21:30 su Canale 5. Per chi non potesse seguire la diretta, il programma sarà disponibile in streaming su Mediaset Infinity, che offre anche contenuti esclusivi con retroscena e interviste ai protagonisti.