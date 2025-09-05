La richiesta inaspettata della compagna di De Martino su Belen

Belen e Stefano De Martino: l’ex fa discutere, Caroline Tronelli avrebbe fatto una richiesta inaspettata

Anche in questa estate 2025, Belen Rodriguez e Stefano De Martino sono rimasti al centro dell’attenzione mediatica. Sebbene ufficialmente separati, i due continuano ad attirare l’interesse di fan e curiosi, tra paparazzate, indiscrezioni e voci sempre nuove sulla loro vita privata. E ora, si parla anche di un possibile malumore da parte dell’attuale fidanzata del conduttore.

Belen, come sempre, ha vissuto un’estate intensa: tra frequentazioni presunte, qualche discussione social e pose provocanti, non è certo passata inosservata. L’ultimo nome a lei accostato è quello di Nicolò De Tomassi, imprenditore romano, ma più che le relazioni, a far discutere sono stati i momenti condivisi con la figlia Luna Marì e i soliti scatti capaci di accendere il web.

Più riservato è sembrato invece Stefano De Martino, almeno fino a poco tempo fa. Dopo una stagione televisiva di grande successo, l’ex ballerino di Amici ha ritrovato la serenità al fianco di Caroline Tronelli, giovane e affascinante, con cui fa coppia fissa ormai da qualche mese. I due sono apparsi affiatati, anche dopo lo spiacevole episodio dei video privati finiti online, e la voce di un presunto passaggio da un ginecologo romano ha solo alimentato le voci su un legame sempre più serio (qui per i dettagli).

Caroline infuriata con Stefano: “Gli ha chiesto di cambiare il numero di telefono per tagliare i contatti con Belen”

Tuttavia, secondo un’indiscrezione riportata da Amedeo Venza, ci sarebbe un certo nervosismo dietro le quinte. Una persona vicina a De Martino avrebbe rivelato che Caroline non sarebbe affatto felice del rapporto che il suo compagno continua a mantenere con Belen. Addirittura, avrebbe avanzato una richiesta piuttosto netta: cambiare numero di telefono per tagliare i contatti con la ex moglie.

Una richiesta che ha subito fatto discutere, anche perché, al di là della gelosia, c’è un aspetto fondamentale che rende questa ipotesi difficile da credere: Stefano e Belen sono genitori di Santiago, ancora minorenne. È impensabile che due persone che condividono la responsabilità di crescere un figlio possano interrompere ogni tipo di comunicazione. La co-genitorialità, di fatto, rende inevitabile il mantenimento di un rapporto, per quanto possa essere limitato alla sfera familiare.

Segnali deboli per confermare l’indiscrezione

E poi, guardando la situazione dall’esterno, Caroline Tronelli non sembra avere motivi per essere preoccupata. La relazione con De Martino appare stabile e, almeno al momento, non ci sono segnali che possano far pensare a un riavvicinamento sentimentale tra lui e Belen.

Come spesso accade, le voci si rincorrono, ma la realtà, in certi casi, è molto più semplice: due ex che continuano a parlarsi per il bene del proprio figlio. Nulla di strano, nulla di scandaloso. Ma, si sa, nel mondo del gossip anche il più piccolo dettaglio può diventare un caso.