La reazione di Petit al nuovo amore di Marisol (VIDEO)

La reazione di Petit al nuovo amore di Marisol

Marisol Castellanos ha voltato pagina e ha deciso di rendere pubblico il suo nuovo legame sentimentale. La ballerina, diventata popolare grazie ad Amici, ha condiviso su Instagram alcuni scatti che raccontano l’inizio di una nuova relazione. Dalle immagini e dagli indizi social, il ragazzo al suo fianco sarebbe Samuele Segreto, anche lui ex allievo del talent di Maria De Filippi, ma appartenente a un’edizione precedente.

La reazione di Petit non si è fatta attendere. A poche ore dalla pubblicazione delle foto di Marisol, il cantante ha condiviso un video sul suo profilo TikTok che molti hanno interpretato come una frecciatina rivolta all’ex fidanzata. Nel filmato, Petit appare sereno e accompagna le immagini con la scritta “Non sto male dai”, una frase che ha subito acceso i commenti dei fan e alimentato il gossip.

La storia tra Marisol Castellanos e Petit era nata proprio all’interno della scuola di Amici e si era protratta anche fuori dalle telecamere per circa due anni. Nonostante l’esposizione mediatica, entrambi avevano sempre cercato di mantenere un certo riserbo sulla loro vita privata, condividendo solo qualche momento significativo come viaggi e vacanze insieme. La rottura era stata annunciata la scorsa estate dalla ballerina, che aveva rassicurato i follower spiegando che, pur non essendo più una coppia, tra loro i rapporti erano rimasti sereni e affettuosi.

Ora, con modalità altrettanto discrete, Marisol ha scelto di mostrarsi per la prima volta con il nuovo compagno. In uno degli scatti pubblicati sui social, la ballerina bacia il fidanzato, ripreso di spalle, mentre nei commenti non sono mancati messaggi che hanno confermato l’identità di Samuele Segreto. Tra questi, anche il suo, con la frase “I’m in love”, che ha reso ancora più esplicita la nuova storia.

Il gesto social di Petit, invece, ha diviso il pubblico tra chi lo considera una semplice ironia e chi vi legge un riferimento diretto alla fine della relazione e al nuovo amore della sua ex. In ogni caso, il triangolo mediatico continua ad attirare l’attenzione dei fan di Amici e degli appassionati di gossip.