La reazione di Maria De Filippi all’addio di Isobel da Amici

Tra le novità più evidenti della nuova stagione televisiva Mediaset c’è il ritorno di Caduta Libera nel preserale di Canale 5, questa volta con Max Giusti alla conduzione. Il game show, per anni guidato da Gerry Scotti – ora impegnato nell’access prime time con La Ruota della Fortuna – continua a essere uno dei titoli più seguiti dal pubblico. Al fianco del conduttore è arrivata Isobel Kinnear, ballerina molto apprezzata dal pubblico di Amici, che ha scelto di lasciare il corpo di ballo del talent per intraprendere questa nuova esperienza. In un’intervista, la danzatrice ha raccontato come ha reagito Maria De Filippi alla sua decisione.

Dopo aver preso parte alla ventiduesima edizione di Amici, chiusa con il secondo posto nella categoria danza, Isobel era entrata a far parte dei professionisti della scuola, seguendo un percorso simile a quello di altri ex allievi diventati volti stabili del programma. Quest’anno, però, è arrivata una proposta diversa, che l’ha portata a rimettersi in gioco lontano dal talent che l’ha lanciata. Al settimanale Tv Sorrisi e Canzoni, la ballerina canadese ha raccontato come è nata l’occasione di Caduta Libera:

“Mi hanno chiamata per fare un provino e ho conosciuto Max Giusti, che è stato molo carino. È andato tutto bene ed eccomi qui, è successo tutto così in fretta che non me ne rendo conto”.

La reazione di Maria

Accettare il nuovo lavoro ha significato anche comunicare a Maria De Filippi la volontà di lasciare il ruolo di professionista ad Amici. Secondo Isobel, però, la conduttrice era già al corrente della proposta: “Penso che Maria sapesse già tutto prima di me. Mi ha incoraggiata a buttarmi in questa nuova avventura dicendomi che se vorrò tornare le porte di Amici sono sempre aperte”. Un atteggiamento che conferma il rapporto di stima e fiducia costruito negli anni.

La ballerina ha ricordato quanto la scuola sia stata fondamentale per la sua crescita, soffermandosi in particolare sul legame con Alessandra Celentano: “Lei è fantastica. Per me, che ero appena arrivata e non conoscevo bene la lingua, è stata un punto di riferimento”.

Nel frattempo, non sono mancati i paragoni con Samira Lui, che accompagna Gerry Scotti a La Ruota della Fortuna. Un confronto che Isobel affronta senza competizione, riconoscendo l’esperienza dell’altra professionista e sottolineando il proprio percorso ancora in evoluzione:

“La trovo bravissima, intelligente. Lei comunque ha più esperienza di me, io devo ancora crescere e imparare: sto cercando una strada mia. E in questo Max mi sta aiutando molto, è generoso, aperto. Entrambi ci stiamo mettendo alla prova in qualcosa di nuovo”.