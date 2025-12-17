La reazione di Antonio Medugno dopo il video di Corona

Il caso esploso dopo la pubblicazione del video di Fabrizio Corona su Alfonso Signorini continua a far discutere e coinvolge anche Antonio Medugno, finito al centro di un’ondata di attenzioni e commenti sui social. Il tiktoker napoletano, che in passato ha partecipato al Grande Fratello Vip, è stato chiamato in causa per il presunto rapporto di amicizia con il conduttore del reality, ricostruito e reinterpretato da Corona nel suo format Falsissimo.

Nel video, Corona ha avanzato accuse pesanti, lasciando intendere dinamiche ambigue tra Signorini e Medugno. Ricostruzioni che sono state però ridimensionate sia dal diretto interessato sia dal suo ex manager Alessandro Piscopo. Secondo quanto riferito, tra Antonio Medugno e Alfonso Signorini ci sarebbe stata soltanto una cena, avvenuta nella primavera precedente all’inizio della sesta edizione del Grande Fratello Vip, seguita da qualche messaggio cordiale e da contatti legati esclusivamente al lavoro.

Piscopo ha spiegato che, dopo quell’incontro, Signorini avrebbe inviato a Medugno un messaggio dai toni affettuosi, in cui parlava di emozioni non ancora pronte per essere vissute e sottolineava quanto lo considerasse una persona speciale. Dopo quel momento, però, i rapporti si sarebbero diradati, limitandosi a sporadici scambi di messaggi, senza alcun coinvolgimento di natura fisica.

Nonostante le smentite, il video di Fabrizio Corona ha scatenato un vero e proprio terremoto mediatico. I profili social di Antonio Medugno sono stati presi d’assalto da commenti, insinuazioni e polemiche, tanto da costringerlo a una decisione drastica: chiudere la sezione commenti sia su Instagram che su TikTok.

La reazione e la decisione di Antonio Medugno

Una reazione che lascia intuire il peso mediatico della vicenda e il desiderio di proteggersi da un’esposizione diventata improvvisamente ingestibile. Al momento, Medugno non ha rilasciato ulteriori dichiarazioni, scegliendo il silenzio dopo aver ridimensionato pubblicamente i fatti. Resta ora da capire se la polemica si spegnerà o se emergeranno nuovi sviluppi destinati ad alimentare ulteriormente il dibattito.