Ormai è certo: La Pupa e il Secchione torna su Italia 1 con Barbara d’Urso. Secondo il buon Giuseppe Candela, non ci sarebbe ancora una data d’inizio ufficiale ma si parla già dei volti che potrebbero ricoprire il ruolo di opinionisti.

L’annuncio ufficiale non è ancora arrivato, la data non ancora fissata. La Pupa e il Secchione sarà però in onda su Italia 1 con la conduzione di Barbara D’Urso, proprio la conduttrice spingerebbe per una impostazione “stile GF Vip” con in corso un braccio di ferro per la diretta.

In studio sarà presente una giuria che sarà formata, salvo colpi di scena, da tre vip. Dagospia ha accennato il nome di Antonella Elia a cui potrebbero aggiungersi la scrittrice ed opinionista Barbara Alberti oltre alla presenza di Federico Fashion Style, fresco di partecipazione a Ballando con le Stelle.

Nomi in pole ma ancora senza firma, circolano anche quelli di Simona Izzo (anticipata proprio da Dagospia) e di Ricky Tognazzi.