La Pupa e il Secchione Show 2022 con la conduzione di Barbara d’Urso si rinnova ed aggiunge quel pizzico di “reality” che non guasta mai. Otto le puntate per undici coppie in totale tra cui diversi volti noti suddivisi come da tradizione in pupe e secchioni ma anche in pupi e secchione. Nella seconda puntata Lulù Selassié, direttamente dal GF Vip sarà pupa per una sera.

I concorrenti de La Pupa e il Secchione Show 2022

Obiettivo saliente de La Pupa e il Secchione Show è quello di far incontrare i due mondi apparentemente estranei uno all’altro affinchè ciascun concorrente possa apprendere da ciascun ambito. A giudicarli saranno Federico Fashion Style, Antonella Elia e Soleil Sorge. Scopriamo tutti i concorrenti dell’edizione.

Le Pupe

Flavia Vento: la showgirl è la regina dei reality lampo, avendo abbandonato ogni sua partecipazione a distanza di pochissimo tempo. Oltre ad aver abbandonato l’Isola dei Famosi in ben due edizioni – nel 2008 e nel 2012 – ha fatto la stessa cosa anche con il GF Vip 5: lasciò dopo 24 ore. Adesso c’è il timore che possa fare lo stesso con La Pupa e il Secchione Show avendolo già minacciato.

Paola Caruso: il suo destino è ancora tutto da definire dal momento che a causa di un’allergia alla polvere non ha ancora fatto il suo ingresso nel programma. Da Miss Italia a Uomini e Donne, non si è fatto mancare nulla. La popolarità arriva però con il ruolo di Bonas in Avanti un altro.

Mila Suarez: modella ed ex compagna di Alex Belli. Nel 2019 ha preso parte al GF Vip ma in precedenza ha partecipato anche a Uomini e Donne e Temptation Island.

Vera Miales: modella moldava e compagna di Amedeo Goria. E’ il primo show che la vede protagonista dopo le ospitate nei salotto di Barbara d’Urso.

Nicole Di Mario: Miss Europe Continental 2014, ha 25 anni, viene da Roma e fa la modella. Partita con un seguito Instagram di 8 mila follower, alla vigilia della seconda puntata ne conta mille in più.

Asia Valente: influencer 25enne con oltre un milione di follower sui social, ha partecipato al GF Vip 4.

Emy Buono: cubista napoletana di 23 anni, molto attiva su Instagram dove ha un seguito di quasi 100 mila follower.

Maria Laura De Vitis: conosciuta per la sua passata relazione con Paolo Brosio, 24 anni, modella e influencer, è laureata in Scienze della Comunicazione con 97 e si definisce Pupa “12 ore al giorno”.

Laura Comaschi: 24 anni di Pavia, si definisce fotonica. Lavora nell’azienda di famiglia ed ama lo shopping e la palestra.

I Secchioni

Nicolò Scalfi: noto per essere diventato il Campioncino di Caduta Libera dove ha vinto 760 mila euro.

Aristide Malnati: archeologo, grande amico di Alfonso Signorini, lo abbiamo già visto in reality del calibro di Isola dei Famosi 2016 e Grande Fratello Vip.

Gianmarco Onestini: ha partecipato a Temptation Island come tentatore e poi al GF Vip prima di approdare in Spagna dove è stato premiato come personaggio dell’anno. Ma a quanto pare gode anche di una grande cultura.

Mirko Gancitano: una laurea alla Iulm, lavora nel settore della comunicazione ma è anche modello. Uno dei maggiori amici di Alex Belli, è fidanzato – e presto convolerà a nozze – con Guenda Goria.

Orlando Puoti: 42enne, ha quattro diplomi e due lauree. Noto in tv nei panni del Principe Azzurro in Avanti un altro, è vergine ed ama sua mamma.

Alessandro De Meo: 25 anni, studia vulcanologia, laureato in geologia con un passato da ballerino (amatoriale) di breakdance.

I Pupi

Francesco Chiofalo: dopo averlo conosciuto in qualità di “Lenticchio” a Temptation Island nel 2017 insieme all’allora fidanzata Selvaggia Roma, adesso fa l’influencer e personal trainer. E’ fidanzato con Drusilla Gucci.

Denis Dosio: influencer ed ex GF Vip, ha fatto di recente discutere per una disavventura legata a OnlyFans dove riscuote grande successo.

Alessio Tripi: 26 anni, lavora in una ditta di pelli e fa anche il bodybuilder. Partito da 16mila follower su Instagram, adesso ha un seguito di quasi 25 mila.

Le Secchione

Valentina Matteucci: 23 anni delle Marche, studia scienze politiche. Ama la briscola e fa parte di una associazione di volontariato che si occupa di disabili.

Ilaria Bruni: 28 anni da Ascoli Piceno, laureata in ingegneria informatica e nella vita programma videogiochi.

Annaclara Hellwig: docente di geografia e matematica, si dichiara “secchiona sfigata”, imperfetta e bruttina.