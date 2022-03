Barbara d’Urso sta per tornare protagonista in prima serata con La Pupa e il Secchione Show e proprio nel corso della sua ospitata a Verissimo ha rilasciato alcune indiscrezioni clamorose sul cast di concorrenti.

La Pupa e il Secchione: nel cast il presunto figlio segreto di Vittorio Emanuele di Savoia?

Tra i protagonisti, infatti, la conduttrice ha anche svelato la presenza (nei panni del secchione) del figlio non riconosciuto di un famosissimo Vip: “Ti do un’anticipazione shock. Ci sarà il figlio di un personaggio famosissimo che non l’ha riconosciuto ma che sa di avere questo figlio. Non ne ha mai parlato, nessuno lo sa e probabilmente lo scopriremo lì”, ha svelato a Silvia Toffanin.

Dopo l’indiscrezione “shock” è spuntato un articolo lanciato da Francesca Lovatelli Caetani per il quotidiano Il Giornale che ci parla di un giovane studente di legge, tale Lorenzo Orsini, 22enne prossimo ormai alla laurea, con un grande talento per la musica ed un ‘segno particolare’.

Il giovane, secondo quanto reso noto dal quotidiano che cita “ambienti vicini alla nobiltà”, sarebbe il figlio segreto e mai riconosciuto di Vittorio Emanuele di Savoia:

Da alcuni ambienti vicini alla nobiltà si vocifera che Vittorio Emanuele di Savoia, figlio di Umberto II, ultimo re d’Italia, imprenditore, autore del libro Casa Savoia: storia di una famiglia italiana, sposato con Marina Ricolfi Doria dal 1970, abbia, oltre a Emanuele Filiberto di Savoia, un figlio segreto. Sarebbe nato dalla relazione con un’avvocatessa. L’avrebbe conosciuta più di 20 anni fa. Avrebbe seguito Vittorio Emanuele a livello legale. Oggi ricopre una carica importante a livello giudiziario. Si tratterebbe di Lorenzo Orsini, 22 anni. Studia Legge, è quasi arrivato alla Laurea. E’ un ragazzo di grande talento, sia negli studi, che a livello musicale. Vittorio Emanuele non lo avrebbe mai riconosciuto. Avrebbe fatto con la madre un accordo secondo il quale avrebbe visto il figlio fino all’età di 3 anni, cosa che avrebbe fatto. L’ultimo incontro tra Lorenzo e il suo padre naturale sarebbe avvenuto a 15 anni. Lorenzo conserva ancora il regalo di suo padre, un orologio, poi il nulla. In arte iamLollo G. Lorenzo ha, sul suo profilo Instagram, ben 137.000 followers. E’ molto attento alle cause sociali.

Sarà lui il protagonista de La Pupa e il Secchione di cui ha parlato Barbara d’Urso?