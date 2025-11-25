La figlia di Totti lasciata sola a casa: indagata Noemi Bocchi

La figlia di Totti lasciata sola a casa: indagata Noemi Bocchi

La vicenda che coinvolge la figlia minore di Francesco Totti e Ilary Blasi torna al centro dell’attenzione. A distanza di un anno dalla denuncia presentata da Blasi nei confronti dell’ex marito per aver lasciato sola in casa Isabel, emergono nuovi dettagli: anche Noemi Bocchi, attuale compagna di Totti, risulterebbe indagata per abbandono di minore. Stessa accusa sarebbe stata formulata nei confronti della tata, che secondo gli inquirenti avrebbe fornito una versione non corrispondente ai fatti per creare un alibi. L’approfondimento è riportato da Giuseppe Scarpa su Repubblica, che ricostruisce quanto avvenuto la notte del 26 maggio 2023, quando la bambina si trovava sotto la responsabilità del padre.

I fatti risalgono a..

I fatti risalgono a una serata in cui Blasi, impegnata all’estero, prova a contattare la piccola e comprende subito che si trova da sola. Preoccupata, avvisa l’ex marito e la madre, la quale decide di chiamare il 112 chiedendo un controllo immediato, anche perché in passato la nipote aveva avuto un episodio respiratorio. Una pattuglia arriva alle 23.20, ma gli agenti restano nel piazzale in attesa di personale femminile prima di salire. Un dirigente di polizia, secondo la ricostruzione, avrebbe poi segnalato la situazione a un membro dell’AS Roma, che dopo una serie di telefonate avrebbe avvisato Totti.

Alle 23.50 è Cristian, primogenito dei Totti-Blasi, a raggiungere l’appartamento e a salire da solo. Poco dopo arriva anche la tata, residente nello stesso stabile. Entrata nell’abitazione, riferisce agli agenti di essere stata presente “dalle 21 a mezzanotte”. Come riportato da Repubblica: “Agli avvocati di Blasi dirà di essere stata nell’attico ‘dalle 21 a mezzanotte’, ma gli atti mostrano che entrò solo pochi minuti prima delle 24”. Nella documentazione presentata dai legali di Blasi compaiono anche video registrati dalla conduttrice, in cui la bambina risulta sola all’interno di un grande appartamento a due livelli, con scale, terrazzi e pieno accesso agli ambienti, cucina inclusa.

La versione di Totti

Secondo la versione di Totti, rientrato a casa intorno a mezzanotte insieme a Noemi Bocchi, la bambina si trovava sotto la supervisione della compagna e dei suoi due figli di 9 e 11 anni. La procura, però, ritiene che questo resoconto non corrisponda ai dati raccolti; diversamente, gli agenti intervenuti avrebbero ritenuto la situazione regolare.

Al termine dell’indagine, i pm chiedono l’archiviazione, ritenendo che non vi fosse un pericolo concreto per i minori. Come riporta Repubblica, “la bambina aveva un telefono con il quale poteva chiamare la madre, era con bambini più grandi e la tata – pur non presente – era ‘verosimilmente’ disponibile a salire subito perché vive nello stesso palazzo”*. Gli avvocati di Blasi contestano però l’atto, sostenendo che non vi fosse alcun incarico formale affidato alla tata e che Isabel non fosse affatto in compagnia degli altri bambini, ma da sola in una casa molto grande.

Viene inoltre sottolineato che la polizia non sarebbe salita per circa 40 minuti e che Totti avrebbe impiegato quasi mezz’ora per rientrare dopo essere stato avvisato, condizioni che avrebbero potuto rendere difficoltoso un intervento in caso di emergenza.

La decisione ora passa al giudice, che il 1° dicembre dovrà valutare quale delle due ricostruzioni sia più credibile.