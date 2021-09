Dayane Mello protagonista de La Fazenda in Brasile, stanotte è stata vittima di molestie da parte del collega di reality show Nego Do Borel. L’uomo, già condannato ripetutamente per violenza domestica, dopo essere stato rifiutato dall’ex gieffina ha tirato un secchio contro il muro in preda alla rabbia.

Stamattina Dayane dopo il risveglio è apparsa decisamente sottotono, svelando di non ricordare nulla di ciò che è accaduto per via dell’alcol bevuto nel corso della sera prima.

Il video che sta girando da ore parla chiaro e non si può fare finta di niente. Questa persona ha cercato chiaramente un approccio e Dayane si è tirata indietro tutte le volte.

Questo individuo si è permesso di toccare un corpo (ha messo le mani sotto la sua maglia) senza alcun consenso dall’altra parte.

Dayane repeatedly told Nego she was drunk, told him to stop, pushed his hands away. He then becomes aggressive…

Production does nothing & continues to record, while a women is being sexually harassed❗️

EXPULSÃO PARA O NEGO DO BOREL@pplselfissa #AFAZENDA13 #Mellos #DayaneMello pic.twitter.com/pUkZAEZ1Fx

