La Fattoria torna in TV? Ecco chi potrebbe condurlo e dove: l’indiscrezione

Nicola Savino verso TV8, questa ormai è una news televisiva che circola ormai da settimane. Ciò che invece non si sapeva ancora è il programma che potrebbe riportare in TV: La Fattoria.

Il Giornale, così come riportano i colleghi de La Nostra TV, ha anticipato questa golosissima indiscrezione che potrebbe far impazzire gli amanti dei reality show:

Secondo Dagospia, invece, Nicola Savino sarebbe in procinto di approdare a TV8 ma dovrebbe presentare una nuova edizione di Music Farm:

Se Rai, in maniera sorprendente, tiene in panchina il titolo cult “Ora o mai più”, altrove si punta proprio sull’effetto della trasmissione guidata da Amadeus. Dalle parti di via Rogoredo gira voce che Tv8 avrebbe messo nel suo mirino un titolo molto amato sui social: “Music Farm”. L’ultima edizione del reality musicale è andata in onda nel 2006 e in queste ore sarebbe in corso una discussione proprio con la tv satellitare. Nessuna certezza ma se l’operazione dovesse ottenere l’ok, in pole position per la conduzione ci sarebbe Nicola Savino, nuovo volto di Tv8, che guiderà anche un game show nell’access prime time dopo la chiusura di Guess my age.