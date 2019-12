La Confessione, Simona Ventura e Pier Ferdinando Casini si raccontano

L’intervista a Fedez per La Confessione di Peter Gomez ha segnato un clamoroso successo in termini di ascolti, facendo registrare oltre 700mila telespettatori con il 2,8% di share. Le parole del rapper nel corso dello speciale in prima serata hanno fatto il giro dei maggiori quotidiani. Intanto, questa sera, venerdì 20 dicembre, torna un nuovo appuntamento con la trasmissione in onda sul Nove ma in seconda serata, sempre in compagnia di Peter Gomez. Ecco quali sono le anticipazioni e i protagonisti.

La Confessione, puntata del 20 dicembre: ospiti

A partire dalle ore 22.45, torna sul Nove la nuova puntata de La Confessione durante la quale, come da tradizione, gli ospiti si accomoderanno in poltrona e si lasceranno intervistare dal direttore de ilfattoquotidiano.it. I protagonisti della nuova serata sono la conduttrice Simona Ventura e l’ex presidente della Camera dei Deputati Pier Ferdinando Casini.

In libreria con il suo ultimo libro Codice Ventura, la conduttrice televisiva, in onda tutte le domeniche su Rai2 con La settimana Ventura, parlerà della sua carriera, delle scelte professionali che l’hanno portata a lavorare in Rai, ma anche a Mediaset e Sky, il suo rapporto con il pubblico e con i protagonisti del mondo della comunicazione e della politica.

A seguire l’ex leader dell’Udc Pierferdinando Casini ripercorrerà la sua lunga carriera politica, dagli esordi nella Democrazia Cristiana con Arnaldo Forlani, passando per il rapporto, prima di alleanza e poi di rottura, con Silvio Berlusconi, fino alla candidatura con il Pd alle ultime elezioni politiche che gli sono valse un seggio da senatore, nonché i temi etici come il testamento biologico e i diritti delle coppie omosessuali.

La Confessione è prodotto da Loft Produzioni per Discovery Italia e sarà disponibile anche su Dplay (sul sito www.it.dplay.com – o scarica l’app su App Store o Google Play). Nove è visibile al canale 9 del Digitale Terrestre, su Sky Canale 149 e Tivùsat Canale 9.