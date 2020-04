Tornano il Professore, Rio, Tokyo, Lisbona e gli altri amati personaggi di La Casa di Carta. Al via domani, venerdì 3 aprile su Netflix la quarta attesissima stagione di una delle serie televisive più amate dal pubblico giovane e non solo. Alex Pina, che ne firma la regia, ha promesso anche questa volta la giusta dose di azione e introspezione psicologica per tenere altissima la tensione.

La Casa di Carta 4, cosa dobbiamo aspettarci

La casa di carta 4 inizia dove finiva la precedente stagione. Il Professore è convinto che Lisbona, suo unico punto debole, sia stata giustiziata ed è pronto a fare una guerra senza pietà. Rio e Tokyo, assediati nella Banca di Spagna, hanno fatto saltare in aria un carro armato. Nairobi, colpita a tradimento (e precisione) dai cecchini lanciati dall’ispettore Alicia Sierra, il personaggio forse più riuscito della terza stagione.

La banda sembra veramente sul punto di crollare, e sta vivendo uno dei momenti più difficili da quando è stata formata. Alex Pina punta questa volta, come da lui stesso confermato, su una visione più introspettiva dei personaggi.

Ma non mancano citazioni e omaggi alla tradizione italiana e alla cultura pop hollywoodiana: dopo aver omaggiato nelle precedenti stagioni le note di Bella Ciao (diventato quasi un tormentone nelle strade sui social cantato un può ovunque) sentirete infatti una versione unica di Ti Amo di Umberto Tozzi e ancora Centro di gravità permanente di Battiato. Come i riferimenti a Die Hard o Tarantino.

Dove eravamo rimasti

La terza stagione si apre due anni dopo il colpo del secolo. La gang è sparpagliata per il mondo. Rio, telefona a Tokyo su una linea non protetta. L’Europol lo becca subito. Lei, quindi, contatta il Professore, che decide di riunire la banda per salvare il ragazzo che nel frattempo è stato arrestato e torturato dalla polizia di Panama.

Il piano del Professore prevede di rapinare la Banca di Spagna e gettare da alcuni aerei milioni di euro su Madrid. Per sostituire Berlino, viene ingaggiato Palermo. Quando i rapinatori fanno irruzione, il popolo spagnolo comincia a fare il tifo per i criminali. Nasce una storia d’amore tra Helsinki e Palermo. Gli agenti scoprono il nascondiglio della banda e comincia una caccia all’uomo senza pietà.

Nome episodi e orario di uscita

La quarta stagione de La Casa di Carta sarà disponibile su Netflix a parte dalle 9 del mattino. A seguire, ecco i titoli degli otto episodi.

Episodio 1: Game Over

Episodio 2: Il matrimonio di Berlino

Episodio 3: Lezione di anatomia

Episodio 4: Paso Doble

Episodio 5: 5 minuti prima

Episodio 6: KO Tecnico

Episodio 7: Colpo alla tenda

Episodio 8: Il piano Parigi