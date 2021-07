Kivanc Tatlitug batte Can Yaman: chi è l’attore di Brave and Beautiful, nuovo divo delle soap

Si chiama Kivanc Tatlitug, arriva dalla Turchia proprio come Can Yaman e con il suo fascino ha già conquistato il pubblico italiano diventando il nuovo divo delle soap. Merito di Brave and Beautiful, la soap opera in onda nel pomeriggio estivo di Canale 5 in cui Kivanc interpreta il bello e misterioso Cesur.

Kivanc Tatlitug: chi è l’attore di Brave and Beautiful

La soap opera è stata ambientata in Turchia, a Tuzla e alle porte di Istanbul e ruota attorno alle vicende di Cesur e Suhan. Tra i due c’è una forte attrazione ma anche un grande odio tra le rispettive famiglie. Ma chi è davvero Kivanc Tatlitug?

Nato il 27 ottobre 1983 ad Adana, in Turchia, l’attore di Brave and Beautiful è il quarto di cinque fratelli e la sua famiglia possedeva una antica pasticceria. Come riferisce Tv, Sorrisi e Canzoni, si è laureato in Design e comunicazione all’Università di Istanbul ed è stato un giocatore professionista di basket. A causa di un infortunio però ha smesso di giocare.

Nel 2001 si è aggiudicato la fascia di ‘Best model of the world’ dopo che la madre ha inviato alle agenzie alcune foto del figlio. Dopo aver lavorato per qualche anno nel mondo della moda, ha debuttato in quello della tv nella serie Gumus del 2005. Da quel momento la sua carriera si è divisa tra cinema e tv diventando uno degli attori più pagati in Turchia.

Non è un caso se, merito della sua bellezza viene chiamato il “Brad Pitt del Medio Oriente”, paragone che tuttavia lui non ha mai gradito. Spesso al centro del gossip, gli sono state attribuite diverse relazioni ma il suo cuore batte solo per una donna, la stilista Basak Dizer, alla quale è legato dal 2013 e che ha sposato nel 2016.

Intervistato dalla tv turca, il padre ha detto di lui:

Kivanc è un vero Scorpione, un tipo calmo, riflessivo e profondo. Prima di agire fa sempre una valutazione attenta e ragionata.

La madre, invece, lo considera un vero e proprio dono del cielo.

