Il Met Gala, uno degli eventi benefici più importanti d’America, quest’anno ha visto tra gli altri anche la presenza di Kim Kardashian in coppia con Kanye West. La coppia si è presentata con un look molto particolare. Kim ha sfilato sul red carpet vestita in total black e completamente coperta. Anche West si è presentato a volto coperto. Come mai?

Kim Kardashian e Kanye West: i look al Met Gala

Al Met Gala gli outfit delle star diventano i veri protagonisti. Kim Kardashian e l’ex marito Kanye West hanno sfoggiato un look completamente inedito ricorrendo in qualche modo all’anonimato. Entrambi vestiti di nero e con il volto coperto, hanno sollevato dubbi e curiosità.

Come spiega il portale Webboh, in tanti hanno ipotizzato che si sia trattato di una trovata per promuovere l’uscita del nuovo album di Kanye dal titolo “Donda”. Già in passato, infatti, Kim Kardashian ha indossato look simili durante eventi per il lancio del disco.

L’outfit di Kim vede la firma di Demna Gvasalia, lo stilista di Balenciaga. La modella ed influencer indossava un abito corto con doppio velo coprendo le parti scoperte con guanti, calze e maschera di pelle neri.