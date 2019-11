Kilimangiaro puntata 24 novembre: Camila Raznovich, ospiti e streaming

Si rinnova questa domenica 24 novembre l’appuntamento con Kilimangiaro, il programma in onda nel pomeriggio di Rai3 a partire dalle ore 16.00 in punto. Come da tradizione, la padrona di casa Camila Raznovich accoglierà numerosi ospiti anche questa settimana, a partire da Francesca Dego, una delle violiniste più famose al mondo e il resident talent Stefano Mancuso, il botanico che racconta l’intelligenza delle piante. Ospite anche il funambolo Andrea Loreni, l’unico specializzato in Italia in traversate di grandi altezze. In apertura Mario Tozzi che parlerà di riscaldamento globale e conseguente scioglimento dei ghiacciai, mentre Fabio Toncelli sarà in Sabina per un documentario della serie” Il cacciatore di paesaggi”.

Kilimangiaro, puntata 24 novembre: tutti i servizi

Nel corso della puntata di Kilimangiaro, spazio all’attualità con “Diario Del Mondo”, la rubrica di geopolitica che vede protagonista il giornalista Franco Di Mare. A seguire il linguista Giuseppe Antonelli spiegherà il significato di tre parole partendo dalla foto “Il Bacio” di Robert Doisneau, scattata a Parigi di fronte all’Hotel De Ville della capitale francese. Avventura, paradisi, natura, storie, city life sono al centro dei documentari realizzati dai filmaker del Kilimangiaro.

Tra i viaggi di questa domenica la Polinesia, la Corea ma anche un giro tra le architetture monumentali della romantica Parigi, grazie alla film maker del programma Serena Zarlatti. Natura e avventura dalle isole della Malesia al selvaggio Messico. Non mancheranno le “cartoline” da Vancouver e la classifica della settimana dedicata ai Safari più belli.

Diretta streaming

Kilimangiaro sarà possibile vederlo questo pomeriggio non solo sulla terza rete di casa Rai ma anche in ‘diretta’ streaming sul sito ufficiale Rai e tramite app per dispositivi mobili, per una visione anche in mobilità.