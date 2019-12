Kilimangiaro, anticipazioni 1 dicembre: tutti gli ospiti di Camila Raznovich

Prosegue il viaggio di Kilimangiaro alla scoperta delle meraviglie della natura e dell’arte. La puntata di domenica 1 dicembre, in partenza dalle ore 16.00 su Rai3, sarà dedicata alla scienza e alla fotografia. Tra gli ospiti di Camila Raznovich l’astrofisica di fama internazionale Sandra Savaglio, che parla degli studi sulle origini dell’universo, e la fotografa Valentina Tamborra che racconta al pubblico i suoi ultimi viaggi.

Kilimangiaro, ospiti e anticipazioni 1 dicembre

Gran ritorno, poi, di un amico storico del Kilimangiaro, l’alpinista esploratore Hervé Barmasse. Il geologo Tozzi affronta il tema delle frane e del dissesto idrogeologico in Italia, mentre con la film maker Fiammetta Spina si viaggerà verso l’Olanda e le sue dighe costruite negli anni 30.

Spazio all’attualità con la rubrica di geopolitica “Diario Del Mondo” che questa settimana ospita il giornalista Amedeo Ricucci, inviato speciale del Tg1. Il linguista Giuseppe Antonelli spiega l’origine di tre parole scientifiche, partendo da una foto iconica per la scienza. Avventura, paradisi, natura storie e cartoline sono al centro dei documentari realizzati dai film maker del programma. Mentre il viaggio della cuoca Rosa volge al termine, con l’ultima tappa in Amazzonia, il campione di wind surf Matteo Iachino si collega da Bali, l’isola indonesiana più amata dai surfisti.

Nel corso della puntata Ludovico de Maistre e Gabriele Saluci saranno in Libano. È la prima di tre tappe che li condurrà nel Nord del Paese per un appuntamento speciale con la solidarietà. Non mancheranno le bellissime immagini dalle Isole Salomone e il brivido dell’avventura alla scoperta del Mustang, uno dei luoghi più remoti del pianeta nel nord ovest del Nepal. La classifica della settimana è dedicata ai viaggi “scientifici”.