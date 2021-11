La nomination che Miriana Trevisan ha fatto nei confronti di Katia Ricciarelli nel corso della diretta del Grande Fratello Vip di ieri, ha creato una fortissima spaccatura in Casa. Sophie Codegoni, parlando in camera con lei, ha fatto un discorso particolarmente condivisibile.

Katia Ricciarelli andrà via dal GF Vip prima di Natale: Miriana svela perché

L’ex tronista ha deciso – anche – di nominare coloro che hanno espresso la volontà di non rimanere nella Casa del GF Vip oltre il 13 di dicembre e Katia Ricciarelli è proprio una di queste persone:

Se la prendono come se non ci fosse un domani e poi dicono: “Io tra 13 giorni me ne vado, neanche morta rimango”. Ed allora perchè devo nominare una persona che ci tiene se voi tanto ve ne volete andare. Ci sarà un prolungamento e nessuno di loro vuole farlo ed allora io darò le mie nomination anche a queste persone che vogliono andare via. Darò priorità alle persone che vogliono rimane. Cosa cambia se andate via una settimana prima o una settimana dopo. Tutta questa rabbia se tra 13 giorni ve ne volete andare?

Miriana Trevisan ha aggiunto:

Katia mi dice tutti i giorni che a Natale deve fare delle cose… me l’ha detto, sì. Katia a me l’ha detto: “Io me ne voglio andare perché devo lavorare a Natale”.

Il discorso di Sophie non fa una piega.