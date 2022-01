Il trio formato da Katia Ricciarelli, Manila Nazzaro e Soleil Sorge è destinato molto presto a sciogliersi? L’ingresso di Delia Duran ha contribuito a rompere definitivamente alcuni equilibri interni alla Casa del Grande Fratello Vip. Manila si è avvicinata alla moglie di Alex Belli e questo ha disturbato non poco Soleil.

Adesso, oltre a Manila anche Katia avrebbe iniziato a prendere le distanze da Soleil. Quanto accaduto dopo l’ultima puntata del Grande Fratello Vip sta facendo particolarmente discutere.

Tutto è iniziato con l’assegnazione delle immunità nel corso dell’ultima puntata del Grande Fratello Vip. L’opinionista Sonia Bruganelli ha deciso di concedere la sua immunità proprio all’influencer, una scelta che non è piaciuta a più di qualche concorrente.

L’immunità a Soleil non è stata particolarmente gradita dalla Ricciarelli che dopo la puntata si è ritrovata a sparlare della giovane Vippona insieme a Manila, Davide Silvestri e Valeria Marini. La cantante lirica ha esordito:

Non può continuare a essere salvata dalle opinioniste, Soleil, ogni volta così!

La Marini è intervenuta aggiungendo:

Ed anche Manila non l’avrebbe presa benissimo, dal momento che non le sarebbe piaciuta la motivazione di Sonia. Secondo il popolo social, poco alla volta le maschere starebbero iniziando a cadere giorno dopo giorno.

Mi dispiace care Manila e Katia ma Soleil non inventa mai le cose 🤷🏼‍♀️

Katia è andata da Soleil a parlarle male di Manila perchè con Delia.

Se Manila crede a Katia e Katia fa finta di non aver detto questo,le false siete voi e mi dispiace per Sole! @SBruganelli#gfvip #TeamSoleil pic.twitter.com/Q6w6IgQI8t

— Catia (@catiuz92) January 18, 2022