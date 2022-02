Al termine della puntata in diretta del Grande Fratello Vip, Soleil Sorge e Katia Ricciarelli si sono trovate a parlare di Jessica Selassiè e Barù, complimentandosi con la princess per non avere mollato la presa.

Katia e Soleil elogiano Jessica: “Ma magari a Barù capitasse una così!”

Oh ma invece Jessica, chi la dura la vince… avoglia Barù a dire ‘no, no, no’. Io sono contenta perché sarebbero carinissimi insieme ma lui diceva che non voleva niente. – ha confidato Soleil parlando con Katia – Lei come fidanzata, ma anche come amica, è proprio perfetta, non le puoi dire niente, ma magari a Barù le capitasse una così. Se sbocciasse l’amore sarei anche felice ma lui era proprio ‘no’ categorico. Com’era il detto di Gianmaria? ‘Dicette o pappice a’ noce, ramm’ o tiemp’ ca te spertose’ (Disse il verme alla noce: dammi tempo che ti perforo).

Anche Katia ha parlato molto bene della “coppia” formata da Jessica e Barù:

Hai visto? Io sono contenta guarda… ti dico, mi ha fatto impressione vedere lui con un gesto così affettuoso, con la mano sulla sua spalla. Visti da dietro sembravano una coppia. E’ in gamba lei… sa fare tutto, è intelligente. A me piace molto lei, anche con me è sempre molto dolce.

Anch’io all’inizio pensavo che tra Barù e Jessica non ci fosse nulla da fare. Ma pian piano mi sono dovuta ricredere e li trovo veramente bellissimi insieme.

Katia e Soleil parlano di Jessica e Barù #jerù pic.twitter.com/ALoRVBagwS — rossella (@unagiaslifes) February 22, 2022

Cioè vabbè … Questa dolcezza mi scioglie #jeru pic.twitter.com/w9yl0lMybV — ArniHa On the Floor (@AHaonthefloor1) February 22, 2022