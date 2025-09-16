Katia Ricciarelli va a Verissimo, la reazione dura di Mara Venier

Mara Venier reagisce all’intervista di Katia Ricciarelli a Verissimo.

Katia Ricciarelli esclusa da Domenica In dopo l’intervista a Verissimo, la reazione di Mara Venier: salta il tributo a Pippo Baudo

Un cambio di programma inaspettato per Domenica In, e proprio alla vigilia della nuova stagione. Secondo quanto riportato da Giuseppe Candela su Dagospia, la partecipazione di Katia Ricciarelli alla prima puntata del contenitore domenicale di Rai1 è stata cancellata. Una decisione che ha sollevato non poche domande, soprattutto perché la cantante lirica avrebbe dovuto essere presente per un momento speciale in ricordo di Pippo Baudo.

Nei giorni successivi alla scomparsa del celebre conduttore, sia Mara Venier che Ricciarelli avevano annunciato in un’intervista a Repubblica l’intenzione di rendergli omaggio proprio nel primo appuntamento di stagione, previsto per domenica 22 settembre. Un’occasione che avrebbe avuto un forte valore emotivo, considerando il legame personale e professionale che entrambe avevano con Baudo.

La reazione di Mara Venier, cambia tutto

Ma qualcosa è cambiato. E il motivo, a quanto pare, sarebbe legato alla recente intervista rilasciata da Katia Ricciarelli a Verissimo, dove alcune sue dichiarazioni hanno generato polemiche e discussioni online.

Sebbene non ci sia stata una conferma ufficiale da parte della Rai, la scelta di escluderla dalla trasmissione sarebbe maturata proprio in seguito alla visibilità – non del tutto positiva – avuta dalle sue parole.

Giuseppe Candela ha lanciato l’indiscrezione su Dagospia, aggiungendo che l’esclusione è stata decisa a ridosso della messa in onda e che, di fatto, il segmento dedicato a Pippo Baudo subirà una modifica rispetto a quanto inizialmente previsto.

Resta da vedere se ci sarà un’alternativa o un omaggio diverso, magari con altri ospiti. Di certo, l’assenza della Ricciarelli non passerà inosservata, soprattutto per chi attendeva un momento di ricordo autentico.