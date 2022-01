Ieri sera, durante il compleanno di Katia Ricciarelli al Grande Fratello Vip, proprio la ex moglie di Pippo Baudo, invece di pensare ai festeggiamenti, ha sparlato Delia Duran con Kabir Bedi, per via del suo cambio di atteggiamento a distanza di poche ore.

Katia Ricciarelli sparla Delia Duran: “Ieri piangeva ed oggi è passato tutto!”

Delia Duran, con la voglia di inserirsi nel gruppo, ha pensato bene di festeggiare Katia mettendo da parte la tristezza delle ultime ore (dopo aver lasciato Alex Belli in diretta) ma la Ricciarelli pare non avere apprezzato:

Delia che ha fatto il valzer con te, ieri piangeva, stamattina piangeva perché suo marito l’ha trattata male. Alex, quello che stava con Soleil… adesso è finito tutto. Ma dimmi Kabir… io sono anche stata giovane e sono stata molto amata ed ho molto amato ma non ho mai fatto di questi su e giù.

Katia su Delia: stamattina piangeva, ora non ha più niente#GFVIP pic.twitter.com/xCpIXQP5GQ — Sam (@samcommenta) January 19, 2022

Mi stupisco di Katia, donna di spettacolo e mondo che tutto sa ed ogni cosa ha visto.

Avrebbe preferito che Delia Duran tenesse il muso pure per il suo compleanno? A lei, per esempio, non è mai capitata una giornata storta prima di uno spettacolo? E cosa ha fatto in quel momento? E’ salita sul palco con il broncio oppure ha messo tutto da parte indossando una “maschera”?

Secondo Kabir, invece, Alex ama Soleil ed è ricambiato:

La verità è che Delia ha perso Alex. La realtà è che Alex ama Soleil e Soleil ama Alex. Non è solamente amicizia. Io l’ho detto l’altra notte a Soleil, se ammetti ciò che provi tu vinci…

Katia Ricciarelli ha concluso:

Non hanno il coraggio di dichiarare i loro sentimenti.