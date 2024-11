Katia Ricciarelli rifiuta Ballando con le Stelle per “quella lì”: scontro con Selvaggia Lucarelli

La puntata di oggi di Domenica In ha rivelato un nuovo capitolo della tensione tra Katia Ricciarelli e Selvaggia Lucarelli. Durante il blocco dedicato a Ballando con le Stelle, la celebre soprano ha dichiarato di aver rifiutato la proposta di Milly Carlucci per partecipare come concorrente al programma, a causa della presenza di una persona in particolare, senza nominarla esplicitamente.

Katia Ricciarelli e il rifiuto a Ballando con le Stelle

“Non sarà stata negativa la vicinanza tua con quella lì” ha detto Katia Ricciarelli a Guillermo Mariotto, anche lui ospite di Domenica In, alludendo in modo velato alla presenza della giornalista, nota opinionista e giurata di Ballando, Selvaggia Lucarelli. Ecco le sue parole:

Posso dire una cosa? Sai che ti voglio bene, Guillermo. Ma non sarà stata negativa la vicinanza tua con quella lì, con quella che è vicina a te? Io vi dico che quando mi avete invitato, non so chi mi ha invitato, questo è stato uno dei motivi per i quali non sono andata.

Il rifiuto della Ricciarelli non è passato inosservato: la soprano ha dichiarato di aver gentilmente declinato l’invito della Carlucci, pur apprezzando lo show e i suoi protagonisti. La causa? La presenza di una figura che, senza mai citarne il nome, ha descritto come il motivo principale per cui non avrebbe accettato di partecipare al programma. Rivolgendosi a Guillermo Mariotto, giudice dello show, Ricciarelli ha aggiunto:

Io, Guillermo, l’ho conosciuto molto più buono.

Katia Ricciarelli VOCE DELLA VERITA’. Prima Mariotto non era assolutamente così cattivo, andatevi a vedere le puntate vecchie di Ballando. Da quando quella vipera è entrata in giuria, lui si è fatto molto coinvolgere.#BallandoConLeStelle #DomenicaIn pic.twitter.com/BnwcBMb7FT — Cavaliere di Luce (@cavalierediluce) November 3, 2024

La difesa di Mariotto e la reazione di Selvaggia Lucarelli

A difendere Selvaggia Lucarelli è stato lo stesso Mariotto, che ha preso le parti della sua collega: “Non me la toccate! Quando non c’è, la difendo io!” ha dichiarato, seguito anche dalla padrona di casa, Mara Venier, che ha sostenuto la giornalista. Ma la Ricciarelli ha prontamente risposto, cercando di evitare ulteriori polemiche: “Ma io non ho fatto nomi, non ho fatto nomi…”.

La replica della Lucarelli non si è fatta attendere. Su X, la giornalista ha scritto: “Insomma ha ammesso di essere quella sacrificabile delle due”, suggerendo come la Ricciarelli si sia sentita in qualche modo esclusa dal gruppo.

Katia Ricciarelli e Selvaggia Lucarelli: l’astio continua

Insomma ha ammesso di essere quella sacrificabile delle due. — Selvaggia Lucarelli (@stanzaselvaggia) November 3, 2024

Lo scontro a distanza tra la soprano e la giornalista sembra destinato a continuare, con la Ricciarelli che, anche se indirettamente, non ha nascosto il suo disagio verso la figura della Lucarelli. Un’antipatia reciproca che alimenta la cronaca televisiva e divide gli spettatori di Ballando con le Stelle e i fan delle due protagoniste.

Ma da dove nasce lo scontro tra le due donne? Le due si sono scontrate per la prima volta nel 2006 durante il reality La Fattoria e da allora i rapporti non si sono mai appianati. L’occasione più recente di confronto è stata nel 2022, quando Selvaggia Lucarelli ha criticato pubblicamente il comportamento della Ricciarelli al Grande Fratello Vip, rievocando episodi di quasi due decenni fa.

Durante La Fattoria, la Ricciarelli, allora già una figura molto nota, non esitò a mostrare atteggiamenti che Lucarelli, all’epoca giovane giornalista e meno conosciuta, definì “prepotenti, misogini e ostili”. La Lucarelli racconta che la celebre soprano le rivolse più volte critiche pungenti, invitandola persino a fare la madre “anziché cercare di far carriera”, un commento che all’epoca non generò scalpore, ma che oggi risuonerebbe in modo ben diverso.

Nel 2022, Selvaggia Lucarelli ha deciso di riportare l’episodio alla luce, commentando su Instagram il comportamento della Ricciarelli al Grande Fratello Vip. “Mi avete sbloccato un ricordo”, scrisse Lucarelli, definendo l’atteggiamento della soprano al reality come “arrogante e volgare” e paragonandolo a quello del passato: “Non mi sembra cambiata un granché”, aggiunse.