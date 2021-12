Al Grande Fratello Vip, come ogni anno, nelle pareti nella Casa ci sono appese delle fotografie raffiguranti gli ex concorrenti del precedente anno. Katia Ricciarelli, chiacchierando con Giacomo Urtis, si è domandata se Francesco Oppini e Tommaso Zorzi fossero stati insieme.

Giacomo Urtis ha fatto un perfetto riassunto della situazione:

Rimane un bellissimo ricordo, una bellissima pagina di una esperienza che mi ha segnato, che è il Grande Fratello Vip, non rinnego nulla di quello che è stato tra me e Francesco, ma ad oggi non c’è più rapporto, non c’è astio ma neppure una quotidianità. Non ci sentiamo da questa estate. Ho visto mamma Alba, sicuramente è una chiamata che prima o poi farò.