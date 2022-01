Continua la pesantissima spaccatura nella Casa del Grande Fratello Vip. Da una parte Katia Ricciarelli con Carmen Russo, Valeria Marini, Soleil Sorge, Manila Nazzaro, Barù e Davide Silvestri, e dall’altra le sorelle Selassiè, Gianmaria, Miriana, Sophie e Basciano.

Stamattina Katia, probabilmente consapevole della sua imminente immunità (curiosa di scoprire cosa organizzeranno), ha pensato bene di non salutare Jessica Selassiè, facendo infuriare il web ancora una volta.

Jessica appena sveglia ha raggiunto la veranda dove c’erano l’ex moglie di Pippo Baudo e Manila Nazzaro intente a far salotto.

La primogenita delle Selassiè ha dato il buongiorno ad entrambe ma non ha ricevuto risposta (Manila l’aveva precedentemente salutata).

Ecco il VIDEO.

Prima di tutto difficile pensare che ci sarà una squalifica in vista per Katia Ricciarelli, per altro sempre più insofferente rispetto a quello che le accade intorno, eliminazione paventata da alcuni siti, mentre ci potrebbero essere dei provvedimenti da parte della produzione del programma verso i ragazzi della casa per il loro comportamento, per altro evidenziato dallo stesso conduttore e direttore artistico della trasmissione Alfonso Signorini, non esattamente educato, oltre che per lo stato di pulizia della casa, diciamo non proprio impeccabile.