Katia Ricciarelli potrebbe andare via di sua iniziativa? L’escamotage da non sottovalutare

E se Katia Ricciarelli decidesse di andare via di sua iniziativa? La nuova puntata del Grande Fratello Vip che andrà in onda stasera è tra gli appuntamenti più attesi di sempre per via dell’affaire che gira attorno all’ex moglie di Pippo Baudo con la passione per gli insulti.

Katia Ricciarelli potrebbe andare via dal GF Vip di sua iniziativa?

Il pubblico ormai da giorni chiede la sua squalifica dal gioco così come gli ex protagonisti del Grande Fratello Vip (Patrizia Pellegrino, Ainett Stephens, Clarissa Selassiè ma anche Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga, concorrenti della scorsa edizione).

Secondo le prime anticipazioni emerse, pare che non ci sarà alcuna squalifica ma verranno presi dei provvedimenti nei confronti dei concorrenti più giovani della Casa.

Come fare per “uscirne” puliti? Un modo ci sarebbe: Katia Ricciarelli via dalla Casa per una sua scelta!

Non so per quale arcano motivo mi sono già immaginata l’escamotage “geniale” del gruppo autorale di Signorini pensarla in questo modo: “Katia annuncerà di dovere andare via per impegni lavorativi presi in precedenza”.

In questo modo non ci sarà la “vergogna” per la sua squalifica ma l’ex moglie di Pippo Baudo tornerà a casina sua perché il lavoro la chiama: zan zan!

Nessuno sa ancora niente a parte Katia.

La news verrà inaspettatamente lanciata durante la diretta e manderà in tilt la Casa intera. Soleil e Manila in lacrime da una parte e le sorelle Selassiè insieme a Miriana a fare il trenino dall’altra parte del salone.

Ho già la scena in testa.

Potrebbe essere un’ipotesi plausibile secondo voi?